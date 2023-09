FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.09.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1130 (1070) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS EUROCELL PRICE TARGET TO 180 (220) PENCE - 'BUY' - CANACCORD STARTS TRAINLINE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 371 PENCE - EXANE BNP CUTS BOOHOO TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - GOLDMAN REINITIATES CONVATEC WITH 'BUY' - PRICE TARGET 300 PENCE - INVESTEC CUTS INFORMA TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 775 (825) PENCE - INVESTEC RAISES RELX TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2850 (2500) PENCE - JPMORGAN CUTS B&M TO 'UNDERWEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 513 (577) PENCE - JPMORGAN CUTS HARGREAVES LANSDOWN PT TO 702 (774) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS TESCO TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 250 (270) PENCE - JPMORGAN RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 238 (209) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS HISCOX TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OW') - TARGET 1233 (1387) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES LANCASHIRE TO 'EQUAL-WEIGHT' (UW) - TP 692 (627) PENCE - MS CUTS HISCOX TO 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 1233 (1387) PENCE - MS RAISES LANCASHIRE TO 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 692 (627) PENCE - PEEL HUNT CUTS CMC MARKETS TO 'ADD' (BUY) - PRICE TARGET 140 (285) PENCE - PEEL HUNT CUTS HEADLAM GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 250 (350) PENCE - RBC CUTS ECORA RESOURCES PRICE TARGET TO 190 (220) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2600 (2550) PENCE - 'UNDERPERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken