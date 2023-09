Die Nordex SE stemmt weitere Großaufträge in Deutschland: So ist der Windturbinenbauer in den Monaten Juli und August im deutschen Markt mit Aufträgen über insgesamt 181 MW erfolgreich ins dritte Quartal 2023 gestartet. Für verschiedene Kunden liefert die Nordex Group 32 Anlagen für Projekte u.a. in Niedersachsen, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Das größte der gewonnen Projekte ...

