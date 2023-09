Zollikerberg (ots) -Premiere im neuen Geburtshaus Zollikerberg: Am Sonntag, 3. September 2023, erblickte Lorena als erstes Baby das Licht der Welt.Das Spital Zollikerberg freut sich, die Geburt des allerersten Babys im neu eröffneten Geburtshaus Zollikerberg zu verkünden. Lorena wurde am 3. September 2023 um 06:29 Uhr gesund geboren. Sie wiegt 3000 Gramm und ist 52 Zentimeter lang. Die stolzen Eltern sind überglücklich: "Wir hatten einen wundervollen Start im Geburtshaus. Die professionelle und gleichzeitig familiäre Unterstützung hier hat uns sehr begeistert. Wir hätten uns kein besseres Umfeld wünschen können", sagt die Mutter von Lorena.Pia Schnitzler, Klinikleiterin der Frauenklinik und Projektleiterin des Geburtshauses Zollikerberg: "Dieser Augenblick erfüllt uns mit grosser Freude und wir übermitteln den Eltern unsere herzlichen Glückwünsche. Die Geburt von Lorena ist ein wichtiger Meilenstein für das neue Geburtshaus Zollikerberg und ein bewegender Moment, der unsere Vision einer geborgenen, hebammengeleiteten Geburtshilfe zum Leben erweckt. Wir freuen uns darauf, viele weitere Familien auf ihrem einzigartigen Geburtsweg zu begleiten."Seit dem 1. September 2023 profitieren Frauen im Geburtshaus Zollikerberg von einer ganzheitlichen, hebammengeleiteten Betreuung vor, während und nach der Geburt. Das Angebot richtet sich an werdende Mütter, die sich eine Geburt in ruhiger und häuslicher Atmosphäre wünschen.Ende August fand die feierliche Eröffnung des Geburtshauses Zollikerberg am Neuweg 8 mit über 100 Besucher:innen statt. Mit diesem neuen Angebot reagiert das Spital Zollikerberg auf den wachsenden Trend zur hebammengeleiteten Geburt in einer besonders familienfreundlichen und intimen Atmosphäre. Dabei profitieren die Familien insbesondere von den freischaffenden Hebammen, die sich mit viel Herzblut, einem starken Teamgeist und mit einem hohen Erfahrungsschatz den Bedürfnissen der Familien annehmen und die Geburten im Geburtshaus Zollikerberg begleiten. Für das kommende Jahr werden rund 300 Geburten im neuen Geburtshaus erwartet. Das Interesse der werdenden Eltern ist gross. Rund 50 Interessent:innen führen bereits Vorabgespräche, um sich für eine Geburt noch in diesem Jahr anzumelden.Pressekontakt:Geburtshaus Zollikerbergam Spital ZollikerbergDaniela ThrierLeiterin Marketing & KommunikationT +41 (0)44 397 32 51medien@spitalzollikerberg.chwww.geburtshaus-zollikerberg.chOriginal-Content von: Spital Zollikerberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058535/100910856