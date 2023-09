Markdorf (ots) -LAKE FUSION Technologies GmbH (LFT), Vorreiter im Bereich Hightech-Softwarelösungen, und Innovusion Europe GmbH, globaler Marktführer im Bereich hochpräziser und -auflösender LiDAR-Sensor-Technologie, haben eine strategische Partnerschaft geschlossen für die zivile Luftfahrt. Dank des so genannten Situation Awareness System (SitAwS) und der Verwendung des LiDAR Falcon von Innovusion werden Starts und Landungen von Hubschraubern insbesondere unter schwierigen Sicht- und Hindernisverhältnissen sicherer. Dies war mit der bisherigen Kameratechnik nur beschränkt möglich.Die neue Technologie hat drei klare Vorteile.Präzision: Echtzeiterkennung von Stromleitungen und anderen potenziellen Hindernissen selbst unter ungünstigen Wetterbedingungen.Erhöhte Sicherheit: Unterstützung der Hubschrauber-Crew bei der Identifizierung und dem anschließenden Umfliegen potentieller Bedrohungen sowie Hindernissen.Vielseitigkeit: Maßgeschneidert für kritische Einsatzbereiche wie Such- und Rettungsdienste, Hubschrauber-Notfallmedizin und Polizeieinsätze."Unsere Zusammenarbeit mit Innovusion Europe symbolisiert einen Wendepunkt in der Flugsicherheit", sagt Christian Meyer, Geschäftsführer von LFT. "Die Entscheidung, Innovusions LiDAR-Technologie einzusetzen, basiert auf der bemerkenswerten Leistungsfähigkeit des Falcons und seiner Stärke bei der Identifizierung von Hindernissen wie Stromleitungen für Hubschrauber. Dieser technologische Fortschritt setzt einen neuen Maßstab in der Sicherheit ziviler Helikopterflüge."LFT auf der IAA Mobility 2023LAKE FUSION Technologies GmbH präsentiert den Falcon LiDAR auf der IAA Mobility 2023, München, 5. bis 8. September 2023, Stand C113, Halle B2.Pressekontakt:LAKE FUSION Technologies GmbHThomas WichertChief Sales OfficierSchießstattweg 15, 88677 Markdorf, GermanyMobil: +49 171 476 2058E-Mail: tw@lf-t.netWeb: https://lf-t.net/Original-Content von: LAKE FUSION Technologies, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171711/5595536