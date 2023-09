Der DAX kann seine anfänglichen Verluste am Dienstag im Handelsverlauf zwar reduzieren. Dennoch stehen erneut rote Vorzeichen zu Buche. Nach der feiertagsbedingten Handelspause in den USA am Montag hoffen Anleger am Nachmittag auf neue Impulse von der Wall Street. Von Unternehmensseite stehen Commerzbank, Continental, Fresenius, RWE und Siemens Healthineers im Fokus.

