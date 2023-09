FRANKFURT(dpa-AFX) - Die Volkswagen-Aktien haben ihre jüngsten Verluste am Dienstag mit dem Rutsch auf ein weiteres Tief seit April 2020 ausgeweitet. Sie zählten am späteren Vormittag mit einem Minus von 1,39 Prozent auf 106,80 Euro zu den größeren Verlierern im Dax , der moderat nachgab.

Der schon länger bestehende Abwärtstrend hatte sich am vergangenen Freitag beschleunigt, nachdem sich die Schweizer Großbank UBS skeptischen geäußert hatte. Im bisherigen Jahresverlauf summieren sich die Verluste nun auf gut acht Prozent. Seit dem Zwischenhoch im Frühjahr 2021 steht ein Minus von knapp 58 Prozent zu Buche.

So wird laut UBS-Analyst Patrick Hummel der Gegenwind, dem Volkswagen auch in Europa durch chinesische Elektroautos ausgesetzt ist, unterschätzt. Auf globaler Ebene werden die Wolfsburger außerdem am stärksten bedrängt von der zunehmenden Konkurrenz aus China.

Aktuell nun rückt das Thema des wachsenden chinesischen Wettbewerbs durch die Auto- und Verkehrsmesse IAA Mobility in München verstärkt in den Fokus. Chinesische Hersteller drängen mit fortschreitender Elektronachfrage zunehmend auch auf den europäischen Markt, was auf der IAA, traditionell die Hausmesse der deutschen Automarken, sichtbar werden dürfte. Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer vom Marktforscher Center Automotive Research wittert bereits "die IAA der Chinesen" und eine "Zeitenwende, die Europa zum interessanten Markt für chinesische Elektroautos macht"./mis/men/ck/stk