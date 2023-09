Frankfurt am Main (ots) -Am 9. September 2023 findet in der StadtHalle Rostock der Lehrkräfte-Kongress "Norddeutscher Lehrertag" statt. Nach der Eröffnungsveranstaltung mit Bildungsministerin Oldenburg warten auf die Teilnehmer/-innen mehr als 35 Vorträge und Produktpräsentationen.Die Eröffnungsveranstaltung beginnt um 10.00 Uhr mit einer Begrüßung durch Michael Blanck, VBE-Landesvorsitzender Mecklenburg-Vorpommern. Den Hauptvortrag hält Prof. Dr. Olaf-Axel Burow zum Thema "Die Schule der Zukunft - sieben Handlungsoptionen für eine zukunftsfähige Schule". Danach folgt ein Gespräch von Simone Oldenburg, Bildungsministerin Mecklenburg-Vorpommern, mit Dr. Ilas Körner-Wellershaus, Vorsitzender Verband Bildungsmedien e. V., und Michael Blanck, VBE-Landesvorsitzender Mecklenburg-Vorpommern. Die Moderation übernimmt Peer Holbe. Der Schüler des Gerhart-Hauptmann-Gymnasium Wismar war 2023 Zweitplatzierter im Landeswettbewerb "Jugend debattiert".Danach können sich die Teilnehmer/-innen bis 16 Uhr aus mehr als 35 Vorträgen und Produktpräsentationen in drei Veranstaltungsrunden ihr persönliches Programm zusammenstellen. Die Themen reichen von ChatGPT und Digital Writing über Nachhaltigkeit und das neosokratische Gespräch bis zum Umgang mit diskriminierenden Parolen oder Entspannungsübungen für zwischendurch und zu Hause.In den Pausen informieren in der begleitenden Ausstellung 30 Unternehmen, Verbände und öffentliche Institutionen über Angebote und Produkte für Lehrkräfte und Lernende.Der Norddeutsche Lehrertag 2023 in Rostock wird gemeinsam veranstaltet von den Nordverbänden des Verband Bildung und Erziehung (VBE) und dem Verband Bildungsmedien e. V. Mehr Informationen, Programm und Anmeldung: www.norddeutscher-lehrertag.de (https://bildungsmedien-kongresse.de/veranstaltungen/norddeutscher-lehrertag/rostock-2023/veranstaltung)Pressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14https://www.bildungsmedien.deOriginal-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106895/5595582