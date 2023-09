Cameco hat am Sonntag ein Update zur Cigar Lake Mine und der Key Lake Verarbeitungsanlage gegeben. In Zuge dessen kappte der Uran-Produzent die Prognose für das laufende Jahr aufgrund anhaltender Probleme. Der Output auf Cigar Lake dürfte rund zehn Prozent niedriger ausfallen als noch am Anfang des Jahres prognostiziert.Das Unternehmen erwartet nun, in diesem Jahr bis zu 16,3 Millionen Pfund Uran-Konzentrat auf Cigar Lake zu produzieren. Die ursprüngliche Prognose lag bei 18 Millionen Pfund U3O8. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...