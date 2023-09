Köln. (ots) -Die Malteser haben seit einiger Zeit einen Online-Assistenten zum Ausfüllen einer Patientenverfügung etabliert. Dieser erfreut sich großer Beliebtheit. Der Online-Assistent führt die Interessierten Schritt für Schritt durch den Vordruck der Malteser Patientenverfügung und stellt zu verschiedenen Abschnitten wichtige medizinische, rechtliche und ethische Informationen zur Verfügung.Ein plötzlicher Unfall oder eine schwere Erkrankung können jede Person betreffen. Doch was passiert, wenn man in solchen Situationen selbst nicht mehr entscheiden kann, wie man behandelt werden möchte? Dazu gibt es die Patientenverfügung. Um das Ausfüllen der Patientenversfügung zu erleichtern, haben die Malteser einen Online-Assistenten etabliert. Das Angebot bietet die Möglichkeit, mit digitaler Unterstützung eine persönliche Patientenverfügung zu erstellen, und steht allen Interessierten auf malteser.de/patientenverfügung.html (https://www.malteser.de/patientenverfuegung.html) kostenfrei zur Verfügung."Für alle, die sich über das Thema allgemein informieren möchten, kann das im Online-Assistenten gebündelte aktuelle Wissen hilfreich sein", erklärt Projektleiterin Elena Friedl von der Malteser Fachstelle Ethik. Der Online-Assistent führt die Interessierten Schritt für Schritt durch den Vordruck und stellt zu verschiedenen Aspekten wichtige medizinische, rechtliche und ethische Informationen zur Verfügung. "Eine Registrierung für das Hilfstool ist nicht erforderlich - kann aber sinnvoll sein. Denn nur mit einer Registrierung kann man bei der Erstellung der eigenen Patientenverfügung einen Entwurf zwischenspeichern, um ihn zu einem späteren Zeitpunkt fertigzustellen", erläutert Friedl. Und Zeit nehmen sollte man sich unbedingt, um sich darüber klar zu werden, welche Behandlungswünsche man in Situationen hat, in denen eine Willensbekundung dazu nicht mehr möglich ist.26 Infovideos stehen zur Verfügung"Die Informationen werden in Form von Videos und Texten zur Verfügung gestellt und regelmäßig von Expertinnen und Experten geprüft und überarbeitet. Die Dauer der 26 Infovideos beträgt insgesamt fast 100 Minuten", ergänzt Friedl. Aufgrund des Online-Formats können sich Interessierte zu jeder Zeit informieren und parallel im individuellen Tempo ihre eigene Patientenverfügung erstellen. Der so erstellte Entwurf kann direkt als PDF-Dokument heruntergeladen, ausgedruckt und unterschrieben werden. Natürlich kann ein Vordruck der Patientenverfügung der Malteser auch angefordert werden: https://www.malteser.de/patientenverfuegung/patientenverfuegung-anfordern.htmlAchtung Redaktion:Wir vermitteln Ihnen gerne Fachleute für Interviews und O-Töne.Fotos zum Download finden Sie hier: https://malteser.eyebase.com/view/pinPVvC6V3SChristlich und engagiert: Die Malteser setzen sich für Bedürftige ein - 95.000 Engagierte in Ehren- und Hauptamt - an 700 Orten - 1 Mio. Förderer und MitgliederPressekontakt:Malteser PressestelleTel. 0221 / 9822-2202, -2220presse@malteser.orgwww.malteser.deOriginal-Content von: Malteser in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58983/5595633