Die A1 Telekom Austria hat heute ihren digitalen Kapitalmarkt-Tag abgehalten, bei dem auch intensiv auf die Funkturm-Abspaltung EuroTeleSites eingegangen und vom Management das Potenzial aufgezeigt wurde. Zu Beginn gab es einen Überblick von CEO Alejandro Plater, der A1 als eine der am besten performenden Telekoms in Bezug auf Umsatz- und EBITDA-Entwicklung vorgestellt hat. Laut Plater will die A1 Group künftig noch mehr Fokus auf Kundenorientierung legen und ein personalisiertes und optimiertes Angebot bieten. "Wir wollen für den Kunden relevant sein, unser Fokus liegt auf der Customer Journey. Das Ziel ist ein maßgeschneidertes Front End für die Kunden und ein standardisiertes Back End", so Plater, für den auch die zunehmende Connectivity im Leben der ...

