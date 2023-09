JAKARTA (dpa-AFX) - Die Philippinen haben angeboten, den Asean-Vorsitz im Jahr 2026 vom Krisenland Myanmar zu übernehmen. "Es ist mir eine Freude, bekanntzugeben, dass die Philippinen bereit sind, im Jahr 2026 das Ruder und den Vorsitz der Asean zu übernehmen", gab Präsident Ferdinand Marcos Jr. am Dienstag überraschend beim Gipfel der Staatengemeinschaft im indonesischen Jakarta bekannt. Myanmar, das eigentlich in drei Jahren den Vorsitz übernehmen sollte, versinkt seit einem Militärputsch im Jahr 2021 in Chaos und Gewalt.

Auch in diesem Jahr steht die Krise im früheren Birma wieder im Zentrum der Gespräche des südostasiatischen Staatenbundes. Ob das Land die Philippinen konkret um die Übernahme gebeten haben, sagte Marcos Jr. nicht. Diplomaten erklärten aber am Rande des Gipfels, dass die Planung internationaler Treffen in Myanmar angesichts der Krise schwierig seien. Ranghohe Vertreter der Junta sind derzeit nicht zu Asean-Treffen eingeladen./cfn/DP/ngu