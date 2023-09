SARNIA, Ontario, Sept. 05, 2023. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadisches Technologieunternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um geringerwertige Rohmaterialien wie Kunststoffabfälle, Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umzuwandeln, freut sich, bekanntgeben zu können, dass beim Shell GameChanger-Programm die Halbzeit überschritten wurde.



Das Shell GameChanger-Programm ist ein Beschleuniger, der darauf abzielt, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, um innovative Lösungen zu entwickeln, die das Potenzial haben, die Zukunft der Energieversorgung und den Übergang zu Netto-Null-Emissionen drastisch zu beeinflussen. Aduro wurde im im Rahmen des Shell GameChanger -Programms ausgewählt, um seine neuartige Hydrochemolytic-Technologie ("HCT") zur Herstellung von nachhaltigem Naphtha-Cracker-Rohstoff aus Polyethylen- und Polypropylenabfällen, entweder getrennt oder gemischt, einzusetzen.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der ersten drei von sechs Phasen hat Aduro nun die Hälfte des Programms hinter sich gebracht und ist dabei, die Aufgaben der Phase 4 zu bewältigen. Die Aufgaben der ersten drei Phasen umfassten die Bewertung der Leistung von HCT unter Verwendung von reinen und gemischten Kunststoffeinsätzen, die Messung der Auswirkungen von HCT bei Vorhandensein von Verunreinigungen und das Verständnis und die Optimierung der wichtigsten Zusatzstoffe im Prozess im Hinblick auf Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit. In allen drei Phasen wurden Ergebnisse erzielt, die den gemeinsam vereinbarten Leistungszielen entsprachen.

Im Juli 2023 begann Aduro mit der Inbetriebnahme des kontinuierlichen Durchflussreaktors im Pilotmaßstab für Hydrochemolytic Plastic Upcycling"). Die Auftragsvergabe steht im Einklang mit den Leistungszielen für die Phase 4. Während dieser Phase wird Aduro die Effizienz des HCT-Prozesses in einem kontinuierlichen Durchlaufsystem demonstrieren, wobei der Schwerpunkt auf Betriebsfähigkeit, Produktqualität und Ausbeute liegt. Darüber hinaus wird Aduro prüfen, wie der Prozess von einem diskontinuierlichen zu einem kontinuierlichen System übergeht, und die "Abstimmbarkeit" zur Maximierung der Naphtha-Cracker-Ausbeute bewerten. Aduro strebt den Abschluss des 6-phasigen GameChanger-Programms bis zum Ende des Kalenderjahres 2023 an.

"Wir sind begeistert von den Fortschritten, die wir im Rahmen des Shell GameChanger-Programms gemacht haben. Die Ergebnisse der ersten drei Phasen waren sehr ermutigend, und wir freuen uns darauf, in die nächste Phase des Projekts einzutreten", kommentierte Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro. "Wir sind dankbar für die Unterstützung und das Fachwissen von Shell, das uns bei der Verwirklichung unserer Ziele geholfen hat."

Das Shell GameChanger-Programm stellt eine nicht verwässernde Finanzierung und technisches Fachwissen zur Verfügung, um Aduro bei der Entwicklung zuverlässiger Prozessdesigns und der Optimierung der HCT-Technologie für die kommerzielle Umsetzung zu unterstützen. Das Programm unterstützt Aduro auch bei der Entwicklung seiner Geschäftsstrategie und Marktposition.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt.

Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:

Ofer Vicus, CEO

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 604 362 7011

Arrowhead

Thomas Renaud, Managing Director

enquire@arrowheadbid.com

+1 212 619 6889

Zukunftsgerichtete Aussagen

