Chinas Wachstum stagniert - IAA in München eröffnet

Am frühen Dienstagmorgen veröffentlichte das chinesische Wirtschaftsmagazin Caixin den Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen für den August 2023. Außerdem eröffnet die Internationale Automobilmesse Ihre Tore für Tausende Besucher.



Die Gewinne der chinesischen Leitindizes vom Montag lösten sich am Dienstagmorgen nach der Veröffentlichung der neuesten Konjunkturdaten wieder in Luft auf. Neben den vor kurzem beschlossenen Maßnahmen zur Unterstützung der chinesischen Wirtschaft, wie z.B. die Reduzierungen der Handelskosten an der Börse, hatten zuletzt mehrere chinesische Städte weitere Unterstützungen angekündigt. Der kriselnde Immobilienmarkt soll mit Senkungen der Zinsen auf bestehende Hypothekenkredite für Erstkäufer unterstützt werden. Jedoch überwog die Berichterstattung des Wirtschaftsmagazins Caixin über den Rückgang des Einkaufsmanagerindizes für Dienstleistungen. Dieser fiel mit einem Punktestand von 51,8 so niedrig aus wie vor 8 Monat im Januar 2023. Im Vormonat Juli befand sich der Wert noch bei 54,1 Punkten. Ein Punktestand von über 50 deutet auf eine Ausweitung der Aktivität hin.



Außerdem startet die IAA am Dienstag das erste Mal in München mit vielen spannenden Ausstellern darunter die etablierten deutschen Hersteller, Tesla und viele Newcomer aus China. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz ließ sich das Event nicht entgehen.







