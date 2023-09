Theoretisch könnte dem Forschungsteam zufolge mit vorhandenen Geothermiekraftwerken im Oberrheingraben und im Norddeutschen Becken zwischen zwei und zwölf Prozent des jährlichen Lithiumbedarfs in Deutschland abgedeckt werden. Das zeige eine aktuelle Datenanalyse.Der Lithiumbedarf in Europa ist groß, die eigene Fördermenge jedoch gering. Daher rückt seit einigen Jahren in Deutschland unter anderem der Oberrheingraben als mögliches Fördergebiet verstärkt in den Fokus. Eine aktuelle Datenanalyse des KIT hat nun ergeben, dass bestehende Geothermiekraftwerke im Oberrheingraben und im Norddeutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...