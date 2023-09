Die bislang gewohnten Korrelationen zwischen Aktien und Zinsen sind im letzten Jahr mehr oder weniger aufgehoben. Wer auf Ausschüttungen abzielt oder angewiesen ist, findet diese nun vermehrt wieder in Anleihen.Von Oleg Schantorenko, Client Portfolio Manager & ESG-Specialist Institutional Clients, DJE Kapital In der Niedrig- und Nullzinsphase haben viele auf stetige Dividendenzahler nach dem Motto: "Dividenden sind der neue Zins" gesetzt. Mittlerweile gibt es wieder nennenswerte Zinsen. Was hat sich für Dividenden mit dem Zinsanstieg wirklich geändert? Die bislang gewohnten Korrelationen zwischen Aktien...

