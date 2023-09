Terra Balcanica - Neue Entdeckung in Bosnien!

Anzeige / Werbung Terra Balcancia macht einen neue Entdeckung auf dem polymetallischen Ziel Cumavici Ridge Der kanadische Silber- und Goldexplorer (u.a.) Terra Balcanica Resources (CSE TERA / FRA UB1) kann mit einer Neuentdeckung im Umfeld des epithermalen Aderziels Cumavici Ridge aufwarten. Cumavici Ridge selbst, das polymetallische Ziel ist Teil von Terras Hauptprojekt Viogor-Zanik im Osten von Bosnien-Herzegowina, hatte man erst 2022 entdeckt.

Besuch auf einem Terra-Projekt in Bosnien; Quelle: Terra Balcanica Wie Terra Balcania jetzt meldet, stieß man mit Bohrungen mehr als 600 Meter nordwestlich der hochgradigen Silberentdeckung Cumavici Ridge in geringer Tiefe auf polymetallische Vererzung. Das Unternehmen war mit den Bohrlöchern einer neuen Parallelstruktur nachgegangen. Dabei trafen alle fünf abgeteuften Bohrungen auf die Zielstruktur und drei der Bohrungen wiesen makroskopisch polymetallische Mineralisierung auf. Die neu entdeckte Struktur setzt sich kontinuierlich über 193 Meter von Nordwesten nach Südosten fort und bleibt im Streichen und im Abfallen offen. Was bedeutet, dass zusätzliches Erweiterungspotenzial besteht. Laut Terra Balcanica steht die Übermittlung der geochemischen Ergebnisse dieser zweiten Bohrphase auf dem polymetallischen Cumavaci kurz bevor. Selbstverständlich wird das Unternehmen die Resultate dem Markt umgehend mitteilen. Wir sind gespannt! Wie Terra Balcanicas CEO, Dr. Aleksandar Miškovic erläutert, erstreckt sich die bekannte, vornehmlich Silber haltige, polymetallische Vererzung bei Cumavici Ridge mit dem jüngsten Bohrerfolg jetzt über 700 Meter entlang eines von Nordwesten nach Südosten verlaufenden Korridors. Und wie Dr. Miškovic, weiter ausführte, handelt es sich dabei lediglich um eines von fünf Zielen innerhalb des 7,2 Kilometer langen Cumavici-Korridors! Die Bohrungen der Phase Zwei auf Cumavici, so der Terra Balcanica-CEO, werden dementsprechend fortgesetzt. Dabei wird sich das Unternehmen auf die Erweiterung der Streichlänge in Richtung Nordwesten ab den Bohrlöchern aus dem Jahr 2022 konzentrieren. Es wird interpretiert, dass dort, wo die Nordwest-Südost-Struktur von einer Nordost-Südwest-Struktur zweiter Ordnung durchschnitten wird, eine Dilatationszone vorhanden ist, die zu mächtigeren Mineralisierungsabschnitten führt. Der neigungsabwärts verlaufende Abschnitt der hochgradigen polymetallischen Abschnitte, deren Ergebnisse im Jahr 2022 veröffentlicht wurden, wird ebenfalls durch weitere Bohrungen erprobt, um das Vererzungspotenzial in der Tiefe zu erkunden. Cumavici Ridge Zusammenfassung Terra Balcanica hatte die hochgradige, polymetallische Cumavici Ridge-Entdeckung 2022 mit einer Bohrung gemacht, die bis zu 505 g/t Silberäquivalent über 11 Meter erbrachte. Über 600 Meter nordwestlich entdeckten die Bohrungen CMV23006 - 010 wie oben berichtet jetzt erfolgreich eine weitere mineralisierte Struktur, was die Höffigkeit des Ziels Cumavici Ridge unterstreicht. Ein Großteil des strukturellen Korridors mit einer Streichlänge von mehr als 7 Kilometern ist noch nicht erprobt, wobei mehrere mineralisierte Strukturen an der Oberfläche zutage treten, was Terra hier bedeutende Explorationsmöglichkeiten zur Entdeckung weiterer polymetallischer epithermaler Adern bietet. Abonnieren Sie jetzt den Goldinvest.de-Newsletter

