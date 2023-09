Nasdaq Copenhagen A/S: Investeringsforeningen Investin - transfer of sub-funds to Investeringsforeningen PortfolioManager

Below sub-funds will be transferred from Investeringsforeningen Investin to Investeringsforeningen PortfolioManager as per 11 September 2023. ISIN: DK0061272077 ----------------------------------------------------------------------- Name: Investin ANNOX Quant Glob Equity ESG KL ----------------------------------------------------------------------- Short name: INIAQG ----------------------------------------------------------------------- New name: PortfolioManager ANNOX Kvant Globale Aktier KL ----------------------------------------------------------------------- New abbreviated name: PortfolioManager ANNOX Kvant Glob Akt KL ----------------------------------------------------------------------- New short name: PMIKGA ----------------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 204206 ----------------------------------------------------------------------- ISIN: DK0060511897 ---------------------------------------------------- Name: Investin Demetra ---------------------------------------------------- Short name: INIDEM ---------------------------------------------------- New name: PortfolioManager Demetra KL ---------------------------------------------------- New short name: PMIDEM ---------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 100159 ---------------------------------------------------- ISIN: DK0061294634 -------------------------------------------------------------------------------- Name: Investin Sustainable World - KL -------------------------------------------------------------------------------- Short name: INISWO -------------------------------------------------------------------------------- New name: PortfolioManager Petersen & Partners Sustainable World KL -------------------------------------------------------------------------------- New abbreviated name: Portfolioman Petersen&Partners SustWo KL -------------------------------------------------------------------------------- New short name: PMIPPSW -------------------------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 205285 -------------------------------------------------------------------------------- For further information please contact: Surveillance, tel. (+45) 33 93 33 66