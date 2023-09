Mainz (ots) -Diskussion über die gegenwärtige Demokratieskepsis mit Michel Friedman / Sonntag, 17. September 2023, 11:15 Uhr im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/demokratie-forum/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yNTA0MzYzMg)Schlechtes Internet, Zugausfall, lange Wartezeiten für Termine beim Facharzt oder Bürgeramt - viele Bürger:innen erleben jeden Tag, dass alltägliche Dinge nicht funktionieren. Zu Reform- und Investitionsstau kommen noch Inflation und Rezession. Viele Menschen haben längst den Eindruck, dass die Politik nicht in der Lage ist, die Probleme zu lösen. Welche Folgen hat das für das Vertrauen in die Demokratie? Beim "Demokratieforum Hambacher Schloss" diskutiert Michel Friedman über das Thema "Demokratie in der Krise - oder Krise der Demokraten?" mit der Bundesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen Ricarda Lang, dem Populismusforscher Marcel Lewandowski und Ursula Münch, Direktorin der Akademie für Politische Bildung Tutzing, am Sonntag, 17. September 2023, um 11:15 Uhr im SWR Fernsehen. Die Sendung wird am Mittwoch, 13. September 2023, ab 19 Uhr im Hambacher Schloss aufgezeichnet.Die Demokratie ist unter DruckDas Klima ist günstig für Populisten, die scheinbar einfache Lösungen für komplizierte Probleme vorlegen. Auch in anderen Ländern gibt es eine immer größere Skepsis gegenüber der Demokratie, Populisten verzeichnen Erfolge. Liegt es an der Politik, deren Stil und Kommunikation oder am mangelnden Engagement der Bürger? Ricarda Lang, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, betont, dass die Demokratie von Unterschieden, vom Ringen um den besten Weg lebe. "Der Wettstreit um die besten Ideen muss aber bei den Menschen ankommen, ihr Leben nachhaltig verbessern." Ursula Münch leitet die Akademie für Politische Bildung in Tutzing - für sie führt die Ballung der akuten Krisen zu einer großen Verunsicherung bei den Menschen. Populistische oder extremistische Kräfte und Parteien verschärften das, aber auch Fehler der Politik und schlecht gemachte Gesetze tragen Münch zufolge weiter zu Verunsicherung oder auch zu Radikalisierung bei. Der Politikwissenschaftler Marcel Lewandowsky sieht die Schwäche der etablierten Parteien als zentrales Problem. Ihnen fehlt die Verbindung in die Gesellschaft hinein - die Parteien werden nur noch als abgehoben, als "die da oben" wahrgenommen.Zuschauerinnen und Zuschauer können live Fragen stellenBeim Demokratieforum auf dem Hambacher Schloss gibt es am 13. September für alle Gäste im Saal erneut die Möglichkeit, im Anschluss an die Podiumsdiskussion live Fragen zu stellen. Die Teilnahme im Festsaal des Hambacher Schlosses am 13. September ist möglich. Anmeldung unter: demokratieforum@hambacher-schloss.de. (Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung nur mit vollständigen Namen aller teilnehmenden Gäste.)"Demokratieforum Hambacher Schloss: "Demokratie in der Krise - oder Krise der Demokraten?"Sonntag, 17. September 2023, 11:15 Uhr im SWR Fernsehen und schon ab Freitag, 15. September, in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/demokratie-forum/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yNTA0MzYzMg) und am Samstag, 16. September, auf dem SWR Youtube-Kanal.Fotos über ARD-Foto.de (https://www.ard-foto.de/)Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/demokratieforum-hambacher-schloss-demokratiekrise-2023Pressekontakt: Claudia Lemcke, Tel. 06131 929 33293, claudia.lemcke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5595845