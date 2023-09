Jahrelang wollten die Anleger nichts wissen von Hochtief - doch 2023 erlebt die Aktie des Bauunternehmens ein phänomenales Comeback. Am Dienstag klettert Hochtief auf den höchsten Stand seit März 2020 und ist einen Hauch von der 100-Euro-Marke entfernt. DER AKTIONÄR hat bei der Empfehlung ein Top-Timing gezeigt.Hochtief war eine der affenstarken Aktien aus der Titelgeschichte in Ausgabe 11/2023. Damals stand der Kurs bei 69,76 Euro - am Dienstag notiert der Titel 42 Prozent höher. Der damals empfohlene ...

