DJ VDA fordert wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für Autoindustrie

BERLIN (Dow Jones)--Der Branchenverband der deutschen Automobilhersteller hat anlässlich der Internationalen Automobilausstellung IAA Mobility wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen in Deutschland angemahnt. Das sagte die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, während der Eröffnung der Messe, die den Herstellern zufolge mit nachhaltigen und digitalen Lösungen die Mobilität der Zukunft voranbringen will. Die Messe wurde gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und anderen Vertretern aus Bayern am Dienstagnachmittag in München eröffnet.

"Damit klimaneutrale und digitale Mobilität auch in Zukunft in Deutschland entwickelt, produziert, exportiert und mit Arbeitsplätzen verbunden werden kann, brauchen wir international wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen", sagte Müller in ihrer Eröffnungsrede.

Auf der Messe präsentieren knapp 750 Aussteller aus 38 Länder ihre Produkte für die künftige Mobilität. Im Fokus der IAA steht digitale Vernetzung, schnelle Datenverarbeitung, künstliche Intelligenz und Echtzeit-Navigation. "Sie machen die Mobilität der Zukunft für uns alle besser, sicherer und komfortabler", sagte Müller. Sie betonte zudem, die IAA Mobility sei die Plattform für digitale Mobilität, aber auch für die nachhaltige dem Klimaschutz und der Schonung der Ressourcen verpflichtete Mobilität. Beides müsse zusammengedacht werden.

"Wir erleben hier eine Leistungsshow der Innovationen, ein Mobilitätsfestival, das die Zukunft greifbar macht und die Menschen begeistern wird: Ob richtungsweisende Lösungen im Bereich der Elektromobilität und der Digitalisierung, beeindruckende Fortschritte im Ausbau der Kreislaufwirtschaft und der Energieeffizienz oder technische Quantensprünge dank menschlicher und künstlicher Intelligenz", sagte sie.

Scholz betonte in seiner Rede, es seien die Hersteller von "leistungsfähigen, erschwinglichen und schönen E-Autos, die E-Mobilität attraktiv machen". Söder erklärte laut Pressemitteilung, auf der IAA würden "Zukunftskonzepte für moderne und nachhaltige Mobilität von morgen präsentiert".

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2023 08:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.