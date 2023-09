DJ Scholz will Standort Deutschland weiter mit Beihilfen stärken

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will den Standort Deutschland in der aktuellen Transformation weiter mit staatlichen Beihilfen für unternehmerische Investitionen stärken. In einer Rede auf der Internationalen Automobilausstellung IAA Mobility zeigte er sich zuversichtlich, dass Deutschland trotz der Herausforderungen durch den Umbau zur Klimaneutralität eine Zukunft als Standort für die Automobilindustrie hat. Die Bundesregierung schaffe aktuell die Voraussetzungen dafür, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral werde und "zugleich starkes Industrieland" bleibe, wie Scholz laut vorab verteiltem Redetext sagte. Dazu dienten auch die milliardenschweren staatlichen Beihilfen für Investitionen in Deutschland, wie etwa jene für die Chip-Fabrik des US-Konzerns Intels oder die neuen Fabriken von Infineon in Sachsen oder Wolfspeed und ZF im Saarland.

Zuvor hatte der Verband der Automobilindustrie VDA jedoch bessere Rahmenbedingungen für die Branche in Deutschland gefordert. Der Standort Deutschland sei nicht mehr wettbewerbsfähig und verliere zunehmend gegenüber anderen Regionen in der Welt den Anschluss. Scholz sieht hingegen Fortschritte bei der Transformation in Deutschland.

Er betonte, die Regierung fördere die Halbleiterindustrie in Deutschland, damit Deutschland sich breiter aufstelle und "risikoreiche Abhängigkeiten in strategisch wichtigen Bereichen" beende, wie er im Redetext für die Eröffnungsfeier der IAA in München erklärte.

"Ich will hier ganz deutlich sagen: Solche Investitionen zu unterstützen, ist eine bewusste Stärkung unserer technologischen Souveränität und des Automobilstandorts Deutschland. Mit diesem Geld sichern wir technologischen Vorsprung und gute, zukunftsfeste Arbeitsplätze", sagte Scholz. "Das werden wir fortführen, so wie das auch unsere weltweiten Wettbewerber tun."

Dies schaffe nicht nur tausende gute, zukunftssichere Arbeitsplätze. Sondern dies stärke dauerhaft die wirtschaftliche Sicherheit von Deutschland.

Bund investiert in Modernisierung der Industrie

Der Bund werde alleine im kommenden Jahr mehr als 110 Milliarden Euro in die Modernisierung der Industrie und den Klimaschutz investieren. Seine Regierung mache zudem Tempo beim Ausbau der Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität, dem Ausbau erneuerbaren Energien und einer Verringerung des Risikos bei den Lieferbeziehungen.

Die Bundesregierung investiere etwa 54 Milliarden in die Erneuerung der Schienen, bessere Straßen und Brücken sowie in Glasfaserleitungen. Mit 58 Milliarden aus dem Klima- und Transformationsfonds fördere der Bund ein flächendeckendes Ladesäulennetz, den Wasserstoffhochlauf, die Transformation von Industrieprozessen, die energetische Gebäudesanierung oder die Mikroelektronik.

Allen Unkenrufen zum Trotz zeigte sich Scholz zuversichtlich für den Standort Deutschland.

"Ja, auch außerhalb von Deutschland werden gute Autos gebaut und entwickelt", sagte Scholz. "Und zugleich steht doch die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Autolandes Deutschland völlig außer Frage. Ich wüsste kaum einen anderen Standort weltweit, der auf so engem Raum ein solches Knowhow in Sachen Automobilbau, eine solche Dichte an Zulieferern, an mittelständischen Weltmarktführern und auch so viel anwendungsbezogene Forschung in Sachen Automobil aufzuweisen hat wie Deutschland!"

Angesichts der wachsenden Weltbevölkerung und des größeren Wohlstands werde die Nachfrage nach Autos wachsen. Hier müsse man sicherstellen, dass die Umwelt nicht unter der wachsenden Nachfrage nach Mobilität leide und dass ein Angebot an nachhaltigen Fahrzeugen vorliege.

Gleichzeitig appellierte er an die Hersteller, bei den E-Fahrzeugen auch an einen für Kunden attraktiven Preis zu denken. "Niemand macht E-Mobilität attraktiver als die Hersteller leistungsfähiger, schöner und - das möchte ich hinzufügen - auch erschwinglicher E-Autos", so Scholz.

Aktuell würden viele neue Unternehmen neben die etablierten Hersteller treten. Sie würden attraktive Angebote zu einem konkurrenzfähigen Preis machen und Marktanteile gewinnen. Alarmiert zeigte sich Scholz deswegen aber nicht. "Erstens: Faire Konkurrenz belebt das Geschäft. Sie ist im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher. Sie war, ist und bleibt die Triebfeder für Innovationen", so Scholz. "Und deshalb, das ist meine zweite Bemerkung: Konkurrenz sollte uns anspornen, aber nicht schrecken."

Autohersteller investieren in Deutschland

Deutschland bleibe als Markt interessant und leistungsfähig, so Scholz. So habe der US-Automobilhersteller Tesla sein Werk für Europa in Brandenburg errichtet und der US-Konzern Ford wolle seine E-Autos für den europäischen Markt zukünftig in Köln herstellen.

Mit Blick auf die Ladeinfrastruktur betonte Scholz, dass Deutschland als "erstes Land in Europa" in den nächsten Wochen ein Gesetz auf den Weg bringen werde, mit dem die Betreiber von 80 Prozent aller Tankstellen dazu verpflichtet würden, Schnelllademöglichkeiten mit mindestens 150 Kilowatt für E-Autos bereitzustellen. "Damit gehört Reichweitenangst bald endgültig der Vergangenheit an", versprach Scholz.

Mit Blick auf den Strom sagte der Bundeskanzler, dass E-Autos umso attraktiver würden, je mehr sich diese auch wirtschaftlich rechneten. Schon jetzt koste Benzin im Vergleich zu Strom auf 100 Kilometern knapp das Dreifache. "Ein durchschnittliches E-Auto amortisiert sich damit oft schon nach 5 Jahren. Ab da fährt man also nicht nur sauberer, sondern auch billiger", so Scholz. "Ich will, dass diese Zeit weiter sinkt."

Dabei drücke den Strompreis "dauerhaft und strukturell" der noch viel beherztere Ausbau der erneuerbaren Energien. Scholz betonte, dass seine Regierung hier Tempo mache. Bei den Genehmigungen von Windrädern sei man auf Kurs, um mehr als die vier bis fünf Anlagen pro Tag bauen zu können, die man für das Ausbauziel von 80 Prozent des deutschen Stroms aus erneuerbaren Energien bis 2030 brauche.

"Das zeigt: Es geht und es geht viel schneller, als die meisten erwartet haben", so Scholz.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2023 08:34 ET (12:34 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.