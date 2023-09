Berlin (ots/PRNewswire) -Midea (das "Unternehmen"), eine führende Marke für intelligente Haushaltsgeräte, präsentiert auf der IFA 2023 vom 1. bis 5. September in Berlin, Deutschland, eine breite Palette von Produkten. Der vom TÜV RHEINLAND zertifizierte grüne und energieeffiziente Geschirrspüler von Midea (WQP12-U7809X, zusammen mit 15 anderen Modellen) nimmt unter seinen bemerkenswerten Angeboten eine echte Vorreiterrolle als umweltbewusstes Gerät ein.Auf der IFA-Bühne demonstrierte Midea sein Engagement für Nachhaltigkeit, indem es seine sechs grünen Aktionen für eine saubere Welt vorstellte, die sicherstellen, dass jeder Aspekt des Lebenszyklus von Midea-Geschirrspülern - vom Design und der Herstellung über die Verpackung und den Transport bis hin zum Recycling - nach umweltfreundlichen Grundsätzen abläuft und so einen wesentlichen Beitrag zu einem sauberen Planeten leistet. Besonders hervorzuheben ist der ausgestellte NXT-GEN Geschirrspüler, der durch seine außergewöhnliche Energieeffizienz - bis zu 20 % weniger Energieverbrauch als in der A-Klasse - sowie durch seine branchenweit erste All-in-one smart TopDose auf sich aufmerksam macht.Auf der Veranstaltung, die unter dem Motto "Green is the New Clean" stand, präsentierte Midea sein Geschirrspüler-Exponat, das mit der Verleihung der TÜV RHEINLAND Green Product Certification ausgezeichnet wurde. Meteor Liu, General Manager von Midea KWHA Oversea Sales, nahm an der Preisverleihung teil und sprach zu den Anwesenden. Midea arbeitet aktiv an einer grüneren und nachhaltigeren Zukunft durch die Produktpalette der Division Küchen- und Wasserkochgeräte.Die TÜV RHEINLAND Green Product Mark-Zertifizierung für die Geschirrspüler von Midea umfasst eine umfassende Bewertung in sechs Kategorien- soziale Verantwortung des Unternehmens, Umweltmanagement, Klimaresistenz der Produkte (z. B. Bewertung der Kohlenstoffemissionen), Gehalt an recycelten Materialien, gefährliche Stoffe und Ende der Lebensdauer. Diese strenge Bewertung stellt sicher, dass die Produkte von Midea hohe Standards in Bezug auf Umweltverantwortung und Leistung erfüllen.Was die Konstruktion betrifft, so hat Midea einen Geschirrspüler mit hoher Energieeffizienz entwickelt, der die höchsten Energieeffizienzstandards der Klasse A erfüllt. Die TÜV RHEINLAND Green Product Mark-Zertifizierung stellt sicher, dass das Produkt diese Standards erfüllt und mit den Vorschriften der Europäischen Union für ökologisches Design und Energiekennzeichnung übereinstimmt.Darüber hinaus minimiert Midea bei der Herstellung seiner Produkte die Verwendung schädlicher Chemikalien, um deren Auswirkungen auf die Umwelt und mögliche Schäden für den Menschen zu verringern. Sowohl die getesteten Geschirrspüler als auch die Verpackungsmaterialien entsprechen den einschlägigen EU-Umweltvorschriften. Gängige Schadstoffe wie Phthalate, TBBPA und MCCP wurden weit unter den vorgeschriebenen Grenzwerten gefunden. Darüber hinaus verwendet Midea im Inneren des Geschirrspülers Materialien, die den Standards deren, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, entsprechen, um die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten.Midea setzt sich auch für das Recycling und die Wiederverwendung von Produkten ein, um Kunststoffabfälle zu minimieren. Der Geschirrspüler hat eine WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-Wiederverwendungs-/Recyclingquote von über 87 % und eine Verwertungsquote von über 94 %. Darüber hinaus verwendet das Unternehmen bei den Kunststoffteilen des Geschirrspülers (Gehäuse und Ständer) über 30 % recyceltes Material.Gleichzeitig geht Midea verantwortungsvoll mit den Kohlenstoffemissionen um, indem es kohlenstoffarme Materialien, erneuerbare Energiequellen wie Photovoltaik und kürzere Transportwege einsetzt. Der berechnete Kohlenstoffausstoß liegt bei 192,87 kg CO2eq/Stück (Systemgrenzen: von der Wiege bis zum Tor), und der Index für die Reparierbarkeit der Produkte beträgt 8,3.Mit Blick auf die Zukunft bleibt die Midea Group bei ihrer grünen Entwicklungsstrategie und setzt die Zusammenarbeit mit TÜV RHEINLAND fort, um den Verbrauchern vertrauenswürdige, umweltfreundliche Produkte anzubieten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2200563/Photo1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2200562/Photo2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/midea-stellt-auf-der-ifa-2023-in-berlin-tuv-rheinland-zertifizierten-branchenfuhrenden-grunen-und-energieeffizienten-geschirrspuler-vor-301917762.htmlPressekontakt:Lisa Zhao,+86-075726338888Original-Content von: Midea KWHA Division, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171705/5595953