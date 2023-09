Das Glas bleibt halbvoll. Und damit meine ich jetzt nicht den vorzüglichen österreichischen Rotwein, der beim Börsianer Editor's Dinner im El Gaucho in Wien zu den Steaks gereicht wurde. Das "Bullenessen" ist ja immer ein perfekter Anlass, um in die Seele der österreichischen Topunternehmen zu hören. Und, dass in einer Zeit der multiplen Herausforderungen auch die strategische Zukunftsgestaltung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...