Vancouver, BC (5. September 2023) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) ("Skeena" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resources-ltd/ - freut sich, eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung ("MRE") für das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Snip ("Snip" oder das "Projekt") im Goldenen Dreieck von British Columbia bekannt zu geben. Die aktualisierte MRE, die am 5. September 2023 in Kraft getreten ist, umfasst zusätzliche 307 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 46.268 Metern, Verbesserungen der geologischen Interpretation, der Ressourcenschätzungsmethoden, der Parameter der Langlochabbaumethode und der aktualisierten metallurgischen Prozessgewinne.

2023 Snip MRE Highlights:

- Aktualisierte MRE von 823.000 Unzen mit einem Gehalt von 9,35 g/t Au in der angezeigten Kategorie und 114.000 Unzen mit einem Gehalt von 7,10 g/t Au in der abgeleiteten Kategorie

- Ein Anstieg von 579.000 Unzen Au in der angezeigten Ressource, was einem Wachstum von 237 % seit dem MRE 2020 entspricht

- Die Bohrprogramme 2021 und 2022 erhöhen das Vertrauen in die historischen Bohrdaten und verbessern die Sicherheit der Kontinuität des Erzkörpers

- Die metallurgische Ausbeute stieg von 90% auf 96%.

Randy Reichert, President & CEO von Skeena, sagte: "Mit der erfolgreichen Umwandlung von über 570.000 Unzen Gold in die angezeigte Kategorie sind wir mit der aktualisierten Mineralressourcenschätzung für Snip sehr zufrieden. Diese Ressource wird die Grundlage für eine detaillierte technische und wirtschaftliche Projektstudie bilden, die wir voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024 veröffentlichen werden. Die Studie wird die potenziellen Vorteile der Hinzufügung der Snip-Mineralisierung zum Projekt Eskay Creek als Satellitenbetrieb aufzeigen, wahrscheinlich einschließlich einer verlängerten Lebensdauer der Mine und verbesserter Konzentratausschüttungen bei Eskay Creek. Wir freuen uns darauf, weiterhin Werte für alle Stakeholder zu erschließen, während wir das Projekt vorantreiben."

Tabelle 1: Angezeigte und abgeleitete unterirdische Ressourcen für 2023, die in Adern innerhalb von optimierten Formen von Langlochbohrungen mit einem Cutoff-Gehalt von 2,5 g/t Au enthalten sind

Category Domain Tonnes ('000) Contained Grade Au (g/t) Contained Ounces Au ('000) Indicated Main - V 850 9.59 262 Main - S 1,718 9.28 513 Twin West 171 8.69 48 Total Indicated 2,739 9.35 823 Inferred Main - V 115 7.38 27 Main - S 323 6.22 65 Twin West 61 11.02 22 Total Inferred 499 7.10 114

Table 2: 2020 vs 2023 Resource Comparison

2023 Snip Resource Category Tonnes (000) Contained Grade Au (g/t) Contained Ounces Au (000) Total Indicated 2,739 9.35 823 Total Inferred 499 7.10 114 2020 Snip Resource Category Tonnes (000) Contained Grade Au (g/t) Contained Ounces Au (000) Total Indicated 539 14 244 Total Inferred 942 13.3 402 2020 vs 2023 Resource Comparison Category Tonnes (000) Contained Grade Au (g/t) Contained Ounces Au (000) Total Indicated 408% -33% 237% Total Inferred -47% -47% -72%

Diskussion über Ressourcen

Die Infill-Bohrprogramme wurden in den Jahren 2021 und 2022 von Skeena bzw. dem ehemaligen Partner des Unternehmens, Hochschild Mining, durchgeführt. Insgesamt wurden von Skeena 238 Bohrlöcher mit 35.891 Metern und von Hochschild 69 Bohrlöcher mit 10.377 Metern niedergebracht. Die 307 Bohrlöcher und 46.268 Meter an Infill-Bohrungen definierten neue Mineralisierungszonen, erweiterten bestehende Adern seitlich, bestätigten die Interpretation der Aderkontinuität und verbesserten das Vertrauen in den Variogrammbereich. Die Bohrprogramme führten auch Bohrungen in Gebieten durch, die zuvor von Skeena nicht erprobt worden waren, um die historischen Ergebnisse zu bestätigen und die Klassifizierung in diesen Gebieten möglicherweise zu verbessern.

Tabelle 3: Annahmen für das Untertage-Szenario zur Bestimmung der Cut-off-Gehalte mit begründeten Aussichten auf eine wirtschaftliche Gewinnung bei Anwendung der Langloch-Methode

Eingabe-Parameter Wert Einheit Goldpreis 1,700 US-Dollars pro Unze Wechselkurse 1.3 CAD:USD Metallurgische Rückgewinnung 96 Prozentsatz Lizenzgebühren 1 Prozentsatz Verkaufskosten 18.50 CAD Dollars pro Unze Bergbaukosten 115 CAD-Dollars pro Tonne Prozesskosten 29 CAD-Dollars pro Tonne G&A Kosten 17 CAD-Dollars pro Tonne All-in Kosten 161 CAD-Dollars pro Tonne Bergbau-Methode K.A. Langloch: 10 m H x 5 m L x 2 m B Eintauchen: 55 - 90 Grad 1 m Versatz zum UG-Bergbau Cut-off-Gehalt 2.5 Gramm pro Tonne (g/t)

Beseitigung des 40-Meter-QAQC-Puffers

In der MRE 2020 wurde um die Skeena-Bohrungen, die in den Jahren 2016 bis 2019 niedergebracht wurden, ein omnidirektionaler 3-D-Puffer von 40 Metern geschaffen, da diese jüngsten Bohrungen QAQC-Daten enthielten, während die historischen Untersuchungen keine anderen erhaltenen Daten zur Untermauerung der Ergebnisse enthielten. Im Rahmen der Klassifizierungsstrategie für 2020 wurden alle angezeigten Ressourcen, die durch einen angemessenen Bohrabstand außerhalb dieses 40-Meter-Puffers qualifiziert waren, zu abgeleiteten Ressourcen herabgestuft.

Während der Infill-Bohrprogramme 2021 und 2022 wurden 28 Zwillingsbohrlöcher mit insgesamt 3.318 Metern gebohrt, um die historischen Bohrabschnitte zu bestätigen. Sowohl in den ursprünglichen als auch in den Zwillingsbohrungen wurden vergleichbare Aderabschnitte und Goldgehalte erfasst. Entsprechende Statistiken der Aderabschnitte zeigten eine korrekte Korrelation zwischen den historischen Brandproben und den Brandproben der Zwillingsbohrungen. Dies ermöglichte die Verwendung der historischen Bohrlochdaten während des Gehaltsschätzungsprozesses ohne zusätzliche Beschränkungen.

Spezifische Schwerkraft

Im MRE 2020 wurden zwei Dichtewerte auf das Modell angewandt: ein Wert von 2,78 g/cm3 für die Adermineralisierung und 2,86 g/cm3 für die Biotite Spotted Unit ("BSU"). In das Modell 2023 wurden zusätzlich 1.770 Messungen des spezifischen Gewichts aufgenommen, die innerhalb der entsprechenden Lithologie- und Adereinheiten neu bewertet wurden. Das MRE-Modell 2023 verwendete einen Wert von 2,91 g/cm3 für die Adermineralisierung und 2,84 g/cm3 für die BSU.

Anwendung der dynamischen Anisotropie

Die Adern wurden in Skeenas MRE von 2020 unter Verwendung des Einzel-Such-Ellipsoids des Variogramms geschätzt. In der Aktualisierung von 2023 wurde für die größeren Adern, die eine gute Kontinuität aufweisen, die dynamische Anisotropie ("DA") verwendet, wobei die Suchellipse auf einer Block-für-Block-Basis unter Verwendung einer Oberfläche angepasst wurde, die die gesamte gefaltete Ausrichtung der Adern definiert. Die DA ermöglicht es dem Schätzer, zusammengesetzte Intervalle auszuwählen, die sich in der am besten geeigneten Ausrichtung befinden, was zu einer Schätzung führt, die lokal genauer ist und besser mit der ursprünglichen Interpretation des Adermodells übereinstimmt.

Erwartete Wirtschaftsstudie

Das Unternehmen rechnet damit, im ersten Halbjahr 2024 eine detaillierte technische Studie über die Wirtschaftlichkeit des Projekts Snip zu veröffentlichen. Die Studie wird Snip als potenziellen Satellitenbetrieb hervorheben, der eine zentrale Mühle bei Eskay Creek beliefern könnte. Skeena geht davon aus, dass die zusätzliche saubere, hochgradige Mineralisierung von Snip die Lebensdauer der Mine bei Eskay Creek weiter verlängern und die Schmelzabgaben wahrscheinlich reduzieren wird.

Tabelle 4: Erinnerung an kurzfristige wertsteigernde Katalysatoren für Skeena

Katalysator Voraussichtlicher Fertigstellungstermin Aktualisierte Mineralressourcen-Schätzung für Eskay Creek Abgeschlossen Q2 2023 Erweitertes Landpaket rund um Eskay Creek Abgeschlossen Q3 2023 Aktualisierte Mineralressourcen-Schätzung für Snip Abgeschlossen Q3 2023 Metallurgische Optimierung und vereinfachtes Flowsheet bei Eskay Creek Voraussichtlich Q3 2023 Explorationsergebnisse aus Eskay Creek Voraussichtlich Q3/Q4 2023 Endgültige Durchführbarkeitsstudie für Eskay Creek Voraussichtlich Q4 2023 Erste technische Studie für Snip Voraussichtlich H1 2024

Über Skeena

Skeena Resources Limited ist ein kanadisches Bergbauexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung der Projekte Eskay Creek und Snip konzentriert, zwei ehemals produzierende Minen im Tahltan-Territorium im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia, Kanada. Das Unternehmen veröffentlichte im September 2022 eine Machbarkeitsstudie für Eskay Creek, die einen Nettogegenwartswert (NPV)5% von 1,4 Mrd. C$ nach Steuern, einen IRR von 50 % und eine Amortisationszeit von 1 Jahr bei 1.700 US$/oz Au und 19 US$/oz Ag aufweist. Skeena setzt derzeit die Explorationsbohrungen fort und plant, im vierten Quartal 2023 eine endgültige Machbarkeitsstudie für Eskay Creek zu veröffentlichen.

Im Namen des Board of Directors von Skeena Resources Limited,

Walter Coles

Exekutiver Vorsitzender

Randy Reichert

Präsident und CEO

Qualifizierte Personen

Die unabhängige und qualifizierte Person für die Snip MRE ist Frau Sheila Ulansky, P.Geo. von SRK Consulting (Canada) Inc. (Vancouver), die die Snip MRE sowie die technische Offenlegung in dieser Pressemitteilung überprüft, validiert und genehmigt hat. In Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects ist Paul Geddes, P.Geo., Senior Vice President, Exploration & Resource Development, die qualifizierte Person des Unternehmens und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft und genehmigt. Das Unternehmen hält sich bei der Durchführung, Dokumentation und Berichterstattung über die Explorationsaktivitäten auf seinen Projekten streng an die CIM Best Practices Guidelines.

Snip 2023 MRE Anmerkungen

Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Mineralressourcen wurden unter Anwendung der Standards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM") für die Definition von Mineralressourcen und -reserven sowie der vom ständigen Ausschuss des CIM für die Definition von Reserven erstellten und vom CIM-Rat angenommenen Richtlinien geschätzt.

- Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Es besteht keine Gewissheit, dass alle oder ein Teil dieser geschätzten Mineralressourcen in Mineralreserven umgewandelt werden.

- Gemäß NI 43101 -ist die unabhängige und qualifizierte Person für das Snip MRE Frau Sheila Ulansky P.Geo. von SRK Consulting (Canada) Inc., die das Snip MRE überprüft und validiert hat.

- Das Datum des Inkrafttretens der MRE ist der 5. September 2023.

- Das Enddatum der Snip-Datenbank war der 29. Juni 2023.

- In Übereinstimmung mit den Empfehlungen von NI 43-101 wurde die Anzahl der metrischen Tonnen auf das nächste Tausend gerundet. Etwaige Diskrepanzen in den Gesamtwerten sind auf Rundungseffekte zurückzuführen.

- Die Schätzungen werden in metrischen Einheiten (Meter, Tonnen und g/t) angegeben. Der Metallgehalt wird in Feinunzen angegeben (metrische Tonne x Gehalt / 31,10348).

- Angemessene Aussichten für einen wirtschaftlichen Abbau wurden durch die Anwendung der in Tabelle 3 zusammengefassten Parameter zur Optimierung der Abbaubereiche ermittelt. Die Ressourcen werden in-situ und unverdünnt innerhalb der Adern angegeben, die in potenziell wirtschaftlichen und abbaubaren untertägigen Langlochstollenformen enthalten sind.

- Der Cutoff-Gehalt für den Untertagebau im Langlochverfahren wurde mit 2,5 g/t Au berechnet. Die Cut-off-Gehalte müssen unter Berücksichtigung der vorherrschenden Marktbedingungen (einschließlich Goldpreise, Wechselkurse und Kosten) neu bewertet werden.

- Die Cut-off-Gehalte basieren auf einem Metallpreis von 1.700 US$/oz Au und einer Goldgewinnung von 96 %.

- Die Mineralressourcen wurden reduziert, um die frühere Produktion zu berücksichtigen und die Mineralisierung innerhalb eines 1-Meter-Puffers um die historischen unterirdischen Erschließungen auszuschließen. Diese 1-Meter-Ausschlusszone ist gering und muss bei zukünftigen Ressourcenschätzungen erweitert werden.

- Seit der ersten Mineralressource 2020 wurden weitere 307 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 46.268 m in diese Schätzung aufgenommen.

- Zwei Blockmodelle (Hauptzone und Zwillings-Westzone) wurden mit 4 x 4 x 4 m großen Hauptblöcken und 0,5 x 0,5 x 0,5 x 0,5 m großen Unterblöcken erstellt.

- Die Blocktonnage wurde anhand des Volumens geschätzt, wobei für alle Lithologien eine Dichte von 2,91 g/cm3 verwendet wurde, mit Ausnahme der unmineralisierten BSU, für die eine Dichte von 2,84 g/cm3 verwendet wurde.

- Zur Eingrenzung der Schätzung wurden drei Mineralisierungsbereiche erstellt: V, S und TW. Die Domänen V und S sind eine Sammlung von Adern, die in der Zone Main Twin vorkommen, während die Domäne TW eine Reihe von Adern in der Zone Twin West darstellt.

- Insgesamt wurden 94 Adern modelliert: 13 V-Adern, 71 S-Adern und 10 TW-Adern.

- Das Adermodell wurde in Leapfrog GeoTM erstellt, wobei zusammengesetzte Abschnitte mit einem Gehalt von mindestens 1,0 g/t Au verwendet wurden, sofern sie interpretierten Strukturen folgten und eine kontinuierliche Mineralisierung aufwiesen. Örtlich wurden niedrigere Gehalte in die Adern aufgenommen, wenn eine Kontinuität angezeigt wurde. Lokale kleinere Bearbeitungen wurden in Vulcan durchgeführt.

- Die Proben wurden auf 1,5 m zusammengesetzt, um die Grenzen der Aderdomäne zu berücksichtigen. Um partielle Intervalllängen zu behandeln, wurden die Komposita gleichmäßig verteilt.

- Die Gehaltskappung wurde auf den kodierten Adernkompositen durchgeführt. Der Goldgehalt reichte von 40 bis 350 g/t in den V-Adern, 100 bis 215 g/t in den S-Adern und 45 bis 110 g/t in den TW-Adern.

- Mit Hilfe von Goldvariogrammen wurde die räumliche Beziehung zwischen dem Gehalt und der Entfernung ermittelt.

- Die maximale Durchgängigkeit in den V-Adern, S-Adern und TW-Adern betrug 50 m, 55 m bzw. 45 m.

- Für die Schätzung des Goldgehalts in allen Aderbereichen wurde das gewöhnliche Kriging-Verfahren angewandt, wobei die gleichmäßig verteilten 1,5 m langen Komposita verwendet und die harten Adergrenzen berücksichtigt wurden. Kompositlängen von weniger als 0,1 m wurden von der Schätzung ausgeschlossen.

- Bei den V- und -S-Adern, die durchgängig waren und mehr als 237.000 Tonnen betrugen, sowie bei den TW-Adern, die mehr als 100.000 Tonnen betrugen, wurde bei der Schätzung eine DA-Fläche verwendet, um lokal variierende Aderausrichtungen zu berücksichtigen.

- Die Mineralressourcen wurden in drei Durchgängen mit vergrößerten variogrammbasierten Suchradien geschätzt. In Durchgang 1, 2 und 3 wurden Variogrammbereiche von 2/3 des Bereichs, des Bereichs bzw. des 2-fachen Bereichs verwendet. Ein 4th Durchgang wurde für globale statistische Berichte verwendet und wurde nicht für die Klassifizierung verwendet.

- Die angezeigten und abgeleiteten Ressourcen wurden nach dem folgenden Schema klassifiziert:

Die angezeigte Kategorie wird durch Blöcke definiert, die nur während der Durchgänge 1 und 2 interpoliert wurden, wobei mindestens drei Bohrlöcher und ein durchschnittlicher Abstand von weniger als 35 Metern (etwa 70 % des durchschnittlichen Variogrammbereichs) verwendet wurden.

Die abgeleitete Kategorie wird durch Blöcke definiert, die während der Durchgänge 1, 2 und 3 interpoliert wurden, wobei mindestens zwei Bohrlöcher und ein durchschnittlicher Abstand von weniger als 75 Metern (etwa 50 % mehr als der durchschnittliche Variogrammbereich) verwendet wurden.

Die Blöcke wurden lokal neu klassifiziert, um die angezeigten Ressourcen in den abgeleiteten Ressourcen zu reduzieren und umgekehrt.

- Weder dem Unternehmen noch GRE sind bekannte Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, soziopolitische, Marketing- oder andere relevante Probleme bekannt, die diese Mineralressource wesentlich beeinflussen könnten.

- Die Menge und der Gehalt der gemeldeten abgeleiteten Mineralressourcen in dieser Schätzung sind ungewiss und es wurden nicht genügend Explorationen durchgeführt, um die abgeleiteten Mineralressourcen in angezeigte Mineralressourcen umzudefinieren. Es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass sie in die Kategorie der angezeigten Mineralressourcen aufgewertet werden.

Vorsichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftige Leistung. Die Verwendung von Wörtern wie "antizipiert", "glaubt", "schlägt vor", "erwägt", "erzeugt", "schreitet voran", "sucht", "zielt ab", "wird projiziert", "plant", "ist geplant", "betrachtet", "schätzt", "erwartet", "wird erwartet", "häufig", "wahrscheinlich", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "werden", "könnten" oder "würden" eintreten, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument gehören unter anderem Aussagen über die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie, die Verarbeitungskapazität der Mine, die voraussichtliche Lebensdauer der Mine, die wahrscheinlichen Reserven, die potenziellen Auswirkungen der endgültigen Machbarkeitsstudie für Eskay Creek und der ersten technischen Studie für Snip auf die voraussichtliche Lebensdauer der Mine und/oder die Umwandlung von Ressourcenunzen von der Kategorie "abgeleitet" in die Kategorie "angezeigt" oder von der Kategorie "gemessen" oder "angezeigt" in die Kategorie "Reserve", geschätzte Kapital- und Betriebskosten des Projekts, potenzielle Senkungen der Kapital- und Betriebskosten der Verarbeitungsanlagen, Betriebskosten, Ergebnisse von Testarbeiten und Studien, geplante Umweltverträglichkeitsprüfungen, künftige Metallpreise, Metallkonzentrate sowie künftige Explorations- und Erschließungsarbeiten im Allgemeinen und speziell in Bezug auf das Potenzial für zusätzliche Mineralisierungen in dem kürzlich erweiterten Landpaket. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf wesentlichen Faktoren und/oder Annahmen, die unter anderem die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Realisierung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Besteuerung, die Schätzung, den Zeitplan und den Umfang zukünftiger Explorations- und Erschließungsarbeiten, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, den Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und die hier und im MD& A des Unternehmens dargelegten Annahmen beinhalten.A für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, der zuletzt eingereichten Zwischenbilanz und dem Jahresinformationsblatt ("AIF") des Unternehmens vom 22. März 2023. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Umstände zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen dar und basieren notwendigerweise auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen als angemessen angesehen werden, jedoch keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich von den hier beschriebenen abweichen und unterliegen erheblichen betrieblichen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Risiken und Unsicherheiten. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auswirken können, zählen unter anderem: die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen und anderer behördlicher Genehmigungen; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich Änderungen des Goldpreises und anderer wichtiger Variablen; Änderungen der Minenpläne und andere Faktoren, einschließlich Unfälle, Geräteausfälle, schlechtes Wetter und andere Verzögerungen bei der Projektdurchführung, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen; Umweltrisiken und unvorhergesehene Rekultivierungskosten sowie andere Risikofaktoren, die in der MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Jahr, in der zuletzt eingereichten Interim MD&A, im AIF vom 22. März 2023, im Short Form Base Shelf Prospectus des Unternehmens vom 31. Januar 2023 und in den anderen regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapier- und Regulierungsbehörden in Kanada und den Vereinigten Staaten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca oder auf EDGAR unter www.sec.gov.

Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und/oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Vorsichtshinweis für U.S.-Investoren bezüglich der Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen

Die Mineralreserven und Mineralressourcen von Skeena, die in diesem Dokument enthalten sind oder auf die verwiesen wird, wurden gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") geschätzt, wie von den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden vorgeschrieben, die sich von den Anforderungen der US-amerikanischen Wertpapiergesetze unterscheiden. Die Begriffe "Mineralreserve", "nachgewiesene Mineralreserve", "wahrscheinliche Mineralreserve", "Mineralressource", "gemessene Mineralressource", "angezeigte Mineralressource" und "abgeleitete Mineralressource" sind kanadische Bergbauausdrücke, die gemäß NI 43-101 und den vom CIM Council verabschiedeten "CIM Definition Standards - For Mineral Resources and Mineral Reserves" des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM") (in der jeweils gültigen Fassung, die "CIM Definition Standards") definiert sind. Diese Standards unterscheiden sich erheblich von den Offenlegungsanforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission in Regulation S-K Subpart 1300 (die "SEC Modernization Rules") für Mineralgrundstücke. Skeena unterliegt derzeit nicht den SEC-Modernisierungsregeln. Dementsprechend kann sich die Offenlegung der Mineralisierung und anderer technischer Informationen durch Skeena erheblich von den Informationen unterscheiden, die offengelegt würden, wenn Skeena die Informationen gemäß den Standards der SEC Modernization Rules erstellt hätte.

Darüber hinaus sollten Investoren nicht davon ausgehen, dass ein Teil oder die Gesamtheit der Mineralressourcen von Skeena in Reserven umgewandelt werden kann oder wird. Diese Begriffe sind mit großer Unsicherheit hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Machbarkeit behaftet. Dementsprechend sollten Investoren nicht davon ausgehen, dass die von Skeena gemeldeten "gemessenen", "angezeigten" oder "abgeleiteten" Mineralressourcen wirtschaftlich oder rechtlich abbaubar sind oder sein werden. Darüber hinaus sind "abgeleitete Mineralressourcen" mit großer Ungewissheit hinsichtlich ihrer Existenz und mit großer Ungewissheit hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Machbarkeit behaftet. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil einer abgeleiteten Mineralressource" jemals in eine höhere Kategorie aufgewertet werden. Gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen dürfen Schätzungen von "abgeleiteten Mineralressourcen" nicht als Grundlage für Machbarkeits- oder Vormachbarkeitsstudien dienen, außer in seltenen Fällen, in denen dies gemäß NI 43-101 zulässig ist.

Aus diesen Gründen sind die hier dargestellten Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen und die damit zusammenhängenden Informationen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungspflichten gemäß den US-Bundeswertpapiergesetzen und den dazugehörigen Regeln und Vorschriften unterliegen.

