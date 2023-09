Sitka Gold: Qualität der Blackjack-Entdeckung mit 0,74 g/t Gold über 449,0 Meter bestätigt!

Anzeige / Werbung

Sitka Gold legt einmal mehr vielversprechende Bohrergebnisse aus dem Yukon vor.

Mit den Ergebnissen der ersten drei Diamantbohrlöcher (DDRCCC-23-043, 044 und 045) aus den noch laufenden 10.000m-Sommerbohrungen hat Sitka Gold Corp. (CSE:SIG; FSE:1RF; OTCQB:SITKF) erneut die hohe Zuverlässigkeit der Goldmineralisierung auf seiner Blackjack-Entdeckung auf dem RC Goldprojekt im Yukon unter Beweis gestellt.



Bohrung auf dem Goldprojekt RC; Quelle: Sitka Gold

Das Unternehmen hat im Rahmen seines laufenden Diamantbohrprogramms bei RC bisher 14 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von etwa 6.000 Metern niedergebracht. Die beste Bohrung 23-043 lieferte einen beachtlichen Wert von 332 Gramm/Meter. Im Einzelnen umfasste die Bohrung 449,0 m mit 0,74 g/t Au ab 4,0 m (Oberfläche), einschließlich 28,0 m mit 0,91 g/t Au ab 4,0 m; 40,0 m mit 1,02 g/t Au aus 81,0 m; 138,0 m mit 1,14 g/t Au ab 315,0 m und 14,0 m mit 3,28 g/t Au ab 345,0 m. Bohrloch DDRCCC-23-044 ergab 161,8 m mit 0,71 g/t Gold aus 107,2 m, einschließlich 24,0 m mit 1,10 g/t Gold aus 143,0 m, 34,0 m mit 1,66 g/t Gold aus 235,0 m und 16,0 m mit 2,36 g/t Gold aus 253,0 m. DDRCCC-23-045 ergab mehrere mineralisierte Abschnitte, einschließlich 52,5 m mit 0,51 g/t Gold aus 57,0 m und 14,0 m mit 0,80 g/t Gold aus 57,0 m. In allen drei Bohrlöchern wurde sichtbares Gold gefunden!

Sichtbares Gold in mehreren Bohrlöchern

DDRCCC-23-043 wurde an derselben Stelle wie DDRCCC-21-021 niedergebracht. Der Zweck des Bohrlochs bestand darin, eine Datenlücke im aktuellen Ressourcenmodell zu schließen und die höhergradige Mineralisierung in der aktuellen Ressource in die Tiefe zu erweitern. Das Bohrloch war im Rahmen des Winterbohrprogramms begonnen worden, musste bei 426,7 m aufgrund des einsetzenden Tauwetters im Frühjahr abgebrochen werden. Das Bohrloch wurde zu Beginn des Sommerbohrprogramms erneut gebohrt und auf 526,4 m erweitert.

Cor Coe, Director und CEO von Sitka Gold kommentierte: "Die Ergebnisse der ersten drei Bohrlöcher, die während unseres Sommerbohrprogramms bei RC Gold abgeschlossen wurden, zeigen weiterhin, wie beständig und gut ausgestattet die Goldmineralisierung in unserer expandierenden Lagerstätte Blackjack ist. Die Erweiterung von Bohrloch 43 fügte weitere 30 Meter mit 0,78 Gramm pro Tonne Gold zum Ende dieses Bohrlochs hinzu, was zu einem beeindruckenden Abschnitt von 449,0 Metern mit einem Gehalt von 0,74 Gramm pro Tonne Gold ab der Oberfläche führte. Die Bohrlöcher 044 und 045 erweitern diese Goldlagerstätte weiter in Richtung Süden, wobei mehrere zusätzliche Abschnitte mit mehr als einem Gramm pro Tonne Gold gefunden wurden. Step-Out-Bohrungen und Feldarbeiten zur Erweiterung der Goldlagerstätten Blackjack und Eiger, die beide noch weit offen sind, bilden den Hauptschwerpunkt unserer Sommerfeldsaison 2023 bei RC Gold, zusammen mit zusätzlichen Explorationsarbeiten zur Vorbereitung von Bohrungen zur Erprobung anderer hochrangiger Goldziele innerhalb des Intrusionskomplexes Clear Creek" (siehe Abbildung 2).



Abbildung 1: Übersichtskarte der Bohrlochstandorte in der Zone Blackjack



Abbildung 2: Übersichtskarte über die nördliche Ausdehnung des Clear Creek Intrusionskomplexes .

Fazit: Erst vor wenigen Tagen hat sich Ana Maria Cox De Gubbins, Großaktionärin von Snowline Gold Corp., mit 4 Mio. CAD bei Sitka Gold beteiligt. Cox hält eine Position von mehr als 10 Prozent an dem Yukon-Gold-Explorer Snowline, der durch seine jüngsten Entdeckungen für Furore gesorgt hat. Auf seinem Rogue Projekt im Yukon hat Snowline ach der zehn besten Bohrlöcher für potenzielle Tagebau-Goldprojekte mit großen Tonnagen seit 2022 gebohrt. Die besten Werte betragen in Gramm/Meter 1.269, 948, 874, 786, 775, 634, 625 und 509. Der Börsenwert von Snowline liegt derzeit bei mehr als 700 Mio. CAD, also rund 20mal höher als die aktuelle Bewertung von Sitka Gold. Was mag einen Snowline-Großaktionär bewogen haben, eine strategische Position bei Sitka einzugehen? Geologisch gesehen handelt es sich bei Snowline wie bei den Lagerstätten Blackjack und Eiger um intrusionsbedingte Goldentdeckungen im Yukon. Man kennt diesen für den industriellen Abbau geeigneten Lagerstättentyp im Yukon von mehreren erfolgreichen Minen wie Fort Knox oder Victoria Gold und versteht, welche Parameter für ein erfolgreiches Projekt erfüllt sein müssen. Abgesehen von den Goldgehalten gibt aber einen großen Unterschied zwischen Sitka's Blackjack und Snowline's Rogue Projekt. Die Sitka Entdeckungen befinden sich in unmittelbarer Nähe der Autobahn- und Strominfrastruktur und sind das ganze Jahr über die Straße zugänglich. Die Snowline Projekte liegen weit von Infrastruktur entfernt. Dieser Vorteil für Sitka könnte aus Sicht des neuen Investors leicht ein paar fehlende Gramm/Meter wettmachen. Hinzu kommt, dass Sitka's 500 Meter mal 2 Kilometer großes intrusionsbezogenes Goldsystem auf Clear Creak noch in alle Richtungen offen ist. Bis dato wurden in diesem System erst 52 Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von etwa 18.275 Metern gebohrt! Gewissermaßen befindet sich die Exploration also erst am Anfang. Sitka darf sich sicher sein, dass spätestens ab jetzt auch andere Snownline-Investoren den weiteren Newsflow aufmerksam verfolgen werden.

