Die Handelsplattform Coinbase steht auf Jahressicht 130 Prozent im Plus. Sollten Anleger jetzt noch einsteigen?

Derzeit läuft es gut für die Krypto-Handelsplattform Coinbase - zumindest was die Aktie betrifft. Seit Jahresbeginn ist der Kurs bereits um über 130 Prozent gestiegen. Für Rückenwind sorgte zum einen die Rallye bei Technologie-Titeln. Zum anderen profitierte die Mannschaft um CEO Brian Armstrong von einigen wichtigen Krypto-Urteilen, wie Barron's berichtet. So hatte sich ein US-Gericht vor wenigen Tagen positiv zu einer möglichen Einführung von börsengehandelten Krypto-Fonds geäußert, die innerhalb der Branche bereits heiß erwartet werden. Entsprechende Anträge wurden in letzter Zeit etwa vom Vermögensverwalter BlackRock eingereicht. Auch Fidelity Investments und Invesco zählen zu den vorpreschenden Befürwortern von Krypto-ETFs, die der Branche Milliarden von US-Dollar in die Kasse spülen könnten. Die Produktklasse wäre ein Novum: Zwar gibt es bereits Krypto-ETFs, die auf Termingeschäften basieren. Aber noch keinen ETF, dem eine tatsächliche Kryptowährung zugrunde liegt.

Trotzdem sollten Investoren die Risiken nicht ausblenden, die mit Investments in den Krypto-Markt einhergehen, sowie mit der Coinbase-Aktie im Speziellen, heißt es bei Barron's. Der Skandal um die bankrotte Krypto-Börse FTX ist schließlich auch noch nicht vergessen oder ausgestanden.

Auch Berenberg-Analyst Mark Palmer äußert sich eher zurückhaltend zur Coinbase-Aktie. Angesichts des Risikos von Regulierungen und Rechtsstreitigkeiten, die den größten Teil des Geschäfts von Coinbase umfassen, sei die Aktie "in diesem Stadium wirklich uninteressant". Unter anderem steht eine Klage der US-Aufsichtsbehörde SEC im Raum, die das direkte Handelsgeschäft von Coinbase betrifft. Die SEC sieht das Unternehmen nämlich als eine nicht registrierte Wertpapierbörse an.

Auch der Blick auf aktuelle Geschäftszahlen von Coinbase lässt wenig Raum für Euphorie: Umsatz und Handelsvolumen sind bereits seit einiger Zeit rückläufig. Parallel dazu, zieht der Wettbewerb durch Fondsgesellschaften, Maklerunternehmen und günstigere Broker an. Die jüngste Kurs-Hausse ist ebenfalls relativ zu sehen. Denn während die Coinbase-Aktie 2021 mit einem Eröffnungskurs von 381 US-Dollar an den Start ging, liegt der Kurs aktuell bei rund 80 US-Dollar. In eigener Sache plant Coinbase zu expandieren und hat vor kurzem eine eigene Blockchain namens Base eingeführt. Im August erhielt die Krypto-Börse zudem die behördliche Erlaubnis, US-Kunden Futures-Produkte anzubieten.

Klar ist: Investments in den Krypto-Markt sind nichts für Anleger mit schwachen Nerven. Gleiches gilt auch für die Coinbase-Aktie. Die auf Marketscreener erfassten Analysten raten aktuell zum Halten. Das mittlere Kursziel sehen sie bei knapp über 88 US-Dollar und damit rund zehn Prozent höher als den letzten Schlusskurs.

Autor: (ir) für wallstreetONLINE Zentralredaktion

