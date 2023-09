Lastrup (ots) -Auch in diesem Jahr müssen Liebhaber von Wurst und Schinken nicht auf den kaliebrigen Adventskalender von Kalieber verzichten.Der Kalieber ADWURSTKALENDER ist für die Überbrückung der Wartezeit bis zum Weihnachtsfest die perfekte Alternative für all diejenigen, die keinen Schokoladenkalender (mehr) wollen. Stattdessen gibt es 24x Wurst und Schinken aus eigener Produktion sowie zusätzliche Überraschungen.Ob für sich ganz allein, die Familie, den Chef oder für gute Freunde - für jeden Geschmack ist etwas im Kalieber Wurst-Adventskalender dabei. Bewährte Klassiker, Geräuchertes, Gereiftes, Eingewecktes, aber auch Neues aus der Kalieber-Kreativ-Küche. Dabei handelt es sich um kleine Ausführungen der Artikel - vom geschnittenen Schinken über leckere Salamis bis hin zu kleinen Mahlzeiten im Gläschen. Da kann selbst das Christkind nicht widerstehen!Der Kalieber ADWURSTKALENDER ist das Original schlechthin. Den Adventskalender mit Wurst- und Fleischwaren sowie originellen Leckereien gibt es bereits seit dem Jahr 2016.Der Inhalt ist ungekühlt mindestens bis zum 31. Januar 2024 haltbar.Alle Infos unter: www.kalieber.de/adwurstkalenderKALIEBER - FLEISCHER HANDWERKSKUNSTKalieber wurde im Jahr 2015 durch Fleischermeisterin Sarah Dhem und Koch Mirko Dhem gegründet. Der gekühlte Frischeversand bringt Wurst- und Fleischwaren aus Tierwohlhaltung deutschlandweit bis an die Haustür.Kalieber steht für traditionelle Fleischer Handwerkskunst. So rücken der bewusste Genuss, der ursprüngliche Geschmack von Fleisch sowie der wertschätzende Umgang mit einem wertvollen Rohstoff wieder in den Fokus. Geschmack, Qualität, Verarbeitung und Herkunft sollen wieder ausschlaggebend für den Kauf werden.Zur wertschätzenden Behandlung von Tieren gehört der stetige Austausch mit den verantwortlichen Landwirten und den Schlachthöfen. Unter dem Hashtag wirkennendenlandwirt stellt sich Kalieber transparent den Themen Tierwohl, Haltung undfaire Preise. Jeder Partner soll von seinem Betrieb leben können, damit der Kunde mit gutem Gewissen Wurst und Fleisch genießen kann.Pressekontakt:Jan LüdekeMarketing Managerjan@kalieber.deKalieber GmbHRuhrbachstr. 849688 Lastrupwww.kalieber.deOriginal-Content von: Kalieber GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132286/5596021