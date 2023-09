DJ Scholz: Wir werden die Exportnation bleiben, die wir sind

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Kritik am Export-Modell der deutschen Wirtschaft zurückgewiesen. Es gebe immer wieder Zeiten, in denen einige Länder mit ihrem Wachstum schwächeln und dies würde dann auch in Deutschland zu spüren sein. Wer dann aber "aufgeregt diskutiert, dass die Exportstärke der deutschen Wirtschaft eigentlich ihr Fehler sei - der hat mich jedenfalls als seinen Gegner", sagte Scholz auf Internationalen Automobilausstellung IAA Mobility in München. "Wir werden die Exportnation bleiben, die wir sind. Und wir werden das auch in Zeiten durchstehen, in denen einige Märkte schwächeln."

Für die deutsche Wirtschaft würden wieder bessere wirtschaftliche Zeiten kommen. "Darauf kann man sich verlassen", so Scholz.

Das Volumen deutscher Exporte war im Juli aufgrund der schwachen globalen Nachfrage kalender- und saisonbereinigt um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat gefallen. Einige Ökonomen sehen als Grund auch eine schwächere Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft.

