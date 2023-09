DJ VDA: Standortbedingungen werden hierzulande immer schwieriger

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie VDA, Hildegard Müller, hat die schlechten wirtschaftlichen Bedingungen in Deutschland beklagt. Auf der Eröffnung der Internationalen Automesse IAA Mobility in München sagte sie, dass Investitionen in Deutschland zurückgingen und hohe Strompreise und Abgaben es für die Wirtschaft schwerer machten.

Die deutsche Automobilwirtschaft investiere in den kommenden fünf Jahren 250 Milliarden Euro in die Mobilität und in die Digitalisierung. Rund 130 Milliarden Euro würden in den Bau von Werken gehen.

"Diese gewaltigen Investitionen zeigen unsere Entschlossenheit, die Transformation zu einer Erfolgsgeschichte zu machen", sagte Müller. "Aber es mehren sich die Anzeichen, dass weniger dieser Investitionen in Deutschland getätigt werden. Die Standortbedingungen werden vor allem hierzulande immer schwieriger. Das sind keine Kassandrarufe. Das ist traurige und zugleich gefährliche wirtschaftspolitische Realität."

So sei die Steuer- und Abgabenlast Deutschlands international nicht wettbewerbsfähig. Die Energiepreise seien es "erst recht" nicht. "Egal ob für energieintensive Unternehmen oder für Mittelständler: sie wirken wie Bremsklötze", beklagte Müller.

An die Adresse von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gerichtet, der bei der Eröffnungsveranstaltung eine Rede hielt, sagte Müller, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien noch "weit entfernt" sei vom neuen Deutschlandtempo. Auch die mit anderen Ländern geschlossenen Energiepartnerschaften seien unzureichend.

Die Belastungen und die Bürokratie aus Brüssel und aus Berlin nähmen entgegen aller Beteuerungen immer weiter zu. "Das immer engere Korsett schnürt Unternehmen die Luft für Innovationen ab", so Müller. "Dies bleibt nicht ohne Folgen, gerade in Deutschland."

Deutschland werde international immer weniger Wachstum zugetraut als anderen Industrieländern, beklagte der Verband.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2023 09:50 ET (13:50 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.