Pressemitteilung der publity AG:

publity AG mit Vermietungserfolgen in Oberhausen und Frankfurt

Die publity AG ("publity", ISIN DE0006972508) hat in Oberhausen und in Frankfurt am Main weitere Vermietungserfolge erzielt. In Oberhausen konnte in einem Single Tenant-Objekt der Mietvertrag um weitere fünf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...