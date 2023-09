Novo Nordisk nun wertvollster Konzern Europas

Werbung







Der dänische Konzern, welcher im Jahr 1923 gegründet wurde und hauptsächlich pharmazeutische Produkte und Dienstleistungen produziert und vermarktet, konnte am heutigen Dienstagmorgen den weltweiten Branchenführer der Luxusgüterindustrie LVMH vom Thron stoßen.



Das Unternehmen aus Skandinavien profitiert besonders von seinem Diabetesmedikament Ozempic und dem dazugehörigen Diät-Mittel Wegovy, letzteres enthält den Wirkstoff Semaglutid und soll das körpereigene Hormon GLP-1 nachahmen. Grund dafür ist, dass das Medikament ebenso bei Adipositas bzw. starkem Übergewicht zur Gewichtsabnahme verhelfen soll. Das derzeit noch relativ teure Mittel soll appetithemmend wirken und ebenfalls den Blutzuckerspiegel regulieren, auch schon bei Jugendlichen ab 12 Jahren. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten für das Pharmazeutikum, welches seit kurzem auch in Deutschland erhältlich ist, bislang nicht.



Bekanntheit erlangte das Arzneimittel erstmals in den USA, da es dort schon Promis wie Kim Kardashian oder Elon Musk zum Abnehmen verholfen haben soll. Die Beliebtheit führte zwischenzeitlich zu Lieferengpässen. Investoren erwarten auch hier zu Lande eine steigende Nachfrage nach dem Wundermittel, Novo Nordisk erwirtschaftet inzwischen ein Drittel seines Umsatzes mit dem Schlankmacher-Hit. Es bleibt abzuwarten, inwiefern sich das Heilmittel am deutschen Markt etablieren wird und ob das Unternehmen seinen derzeitigen Börsenwert rechtfertigen kann.







