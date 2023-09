Die Zusammenarbeit fördert die Vision von Zenas, Patienten weltweit innovative immunologische Medikamente zur Verfügung zu stellen, indem das Unternehmen die langjährige Expertise von Bristol Myers Squibb auf dem Gebiet der immunvermittelten Erkrankungen nutzt

Zenas erhält eine Vorauszahlung von 50 Millionen US-Dollar in bar und eine Kapitalbeteiligung von Bristol Myers Squibb sowie weitere potenzielle Meilenstein-basierte Zahlungen und Lizenzgebühren im Lizenzgebiet

WALTHAM, Mass., Sept. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenas BioPharma, ein weltweit tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Vermarktung immunologischer Therapien zu werden, gab heute bekannt, dass es eine Lizenz- und Kooperationsvereinbarung mit Bristol Myers Squibb zur Entwicklung und Vermarktung von Obexelimab für Autoimmunerkrankungen in Japan, Südkorea, Taiwan, Singapur, Hongkong und Australien abgeschlossen hat.

Obexelimab ist ein bifunktionaler, nicht-zytolytischer, humanisierter monoklonaler Antikörper, der CD19 und Fc?RIIb bindet, um B-Zellen, Plasmablasten und CD19-exprimierende Plasmazellen zu hemmen. Obexelimab wird derzeit als subkutane Injektion in einer globalen Phase-III-Studie bei Patienten mit IgG4-assoziierter Erkrankung (IgG4-RD) untersucht, einer Krankheit, für die es derzeit keine zugelassenen Behandlungen gibt. Der Wirkstoff wird auch in einer globalen Phase II/III-Studie bei Patienten mit warmer autoimmunhämolytischer Anämie (wAIHA) untersucht.

"Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt bei der Verwirklichung unserer Vision, dass Obexelimab Patienten mit Autoimmunerkrankungen weltweit zugutekommt", sagte Lonnie Moulder, Gründer und Chief Executive Officer von Zenas BioPharma. "Das sehr erfahrene und engagierte Team von Bristol Myers Squibb ist aufgrund seiner bewährten Fähigkeiten in den Bereichen Entwicklung, Zulassung und Vermarktung in Japan und im gesamten Lizenzgebiet ein idealer Partner."

"Diese Zusammenarbeit stellt eine wichtige Chance dar, den ungedeckten Bedarf für Menschen mit IgG4-RD zu decken, für die es keine zugelassenen Behandlungsmöglichkeiten gibt", so Steve Sugino, Senior Vice President & General Manager, Japan, Bristol Myers Squibb. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Zenas BioPharma, um die Reichweite von Obexelimab im Lizenzgebiet zu vergrößern und das Leben von Patienten zu verbessern, die darauf warten."

Im Rahmen der Lizenzvereinbarung erhält Zenas eine Vorauszahlung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar in bar und hat Anspruch auf weitere Zahlungen in Verbindung mit dem Erreichen bestimmter Entwicklungs-, Zulassungs- und kommerzieller Meilensteine sowie auf Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz von Obexelimab im Lizenzgebiet. Im Gegenzug erhält Bristol Myers Squibb die Exklusivrechte für die Entwicklung und Vermarktung von Obexelimab im Lizenzgebiet. Darüber hinaus tätigt Bristol Myers Squibb eine Kapitalinvestition in Zenas.

Über Obexelimab

Obexelimab ist ein bifunktionaler, nicht-zytolytischer, humanisierter monoklonaler Antikörper in Phase III der klinischen Prüfung, der die Wirkung von Antigen-Antikörper-Komplexen nachahmt, indem er CD19 und Fc?RIIb bindet, um die Aktivität von Zellen der B-Linie zu hemmen. In mehreren frühen klinischen Studien, unter anderem zu verschiedenen Autoimmunerkrankungen, wurden 198 Probanden mit Obexelimab behandelt. In diesen klinischen Studien bewirkte Obexelimab eine Hemmung der B-Zell-Funktion, ohne die Zellen zu dezimieren, was zu einem ermutigenden Behandlungseffekt bei Patienten mit verschiedenen Autoimmunerkrankungen führte. Zenas erwarb von Xencor, Inc. die exklusiven weltweiten Rechte an Obexelimab.

Weitere Informationen über die Phase-III-Studie (INDIGO) zur Behandlung der IgG4-assoziierten Erkrankung finden Sie unter clinicaltrials.gov: NCT05662241. Weitere Informationen über die Phase-III-Studie (SApHiAre) finden Sie unter clinicaltrials.gov: NCT05786573.

Über die IgG4-assoziierte Erkrankung

IgG4-RD ist eine chronische, immunvermittelte fibroinflammatorische Erkrankung, die mehrere Organe betreffen kann, darunter die großen Speicheldrüsen, die Augenhöhlen, die Tränendrüsen, die Bauchspeicheldrüse, die Gallenwege, die Lunge, die Nieren und das Retroperitoneum. Allein in den Vereinigten Staaten wurde bei etwa 20.000 Patienten IgG4-RD diagnostiziert. Trotz der zunehmenden Anerkennung der Erkrankung besteht nach wie vor Bedarf an weiterer Forschung und an wirksamen therapeutischen Optionen für Menschen, die mit dieser beeinträchtigenden Erkrankung leben.

Weltweit gilt der Einsatz von Glukokortikoiden weitgehend als Standardbehandlung für IgG4-RD. Es gibt keine zugelassenen Behandlungsmöglichkeiten für diese Erkrankung. Glukokortikoide und verfügbare B-Zell-depletierende Therapien werden zwar häufig eingesetzt, führen aber selten zu langfristigen, behandlungsfreien Remissionen und sind bei diesen Patienten mit einem hohen Toxizitätsrisiko verbunden. Solche Therapien können auch die Reaktion auf Impfstoffe beeinträchtigen, einschließlich derjenigen gegen SARS-CoV-2 und Influenza.

Über Zenas BioPharma

Zenas BioPharma ist ein weltweit tätiges Biopharmazieunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, führend in der Entwicklung und Vermarktung von immunbasierten Therapien für Patienten in aller Welt zu werden. Zenas ist weltweit in der klinischen Entwicklung tätig und verfügt über ein umfassendes und ausgewogenes globales Portfolio potenzieller First- und Best-in-Class-Autoimmuntherapeutika in Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf und erfüllt gleichzeitig die Wertanforderungen des dynamischen globalen Gesundheitsumfelds. Die Pipeline des Unternehmens wächst durch unsere erfolgreiche Geschäftsentwicklungsstrategie weiter an. Unser erfahrenes Führungsteam und unser Netzwerk von Geschäftspartnern sorgen für operative Spitzenleistungen, um potenziell transformative Therapien bereitzustellen, die das Leben von Menschen mit Autoimmunerkrankungen und seltenen Krankheiten verbessern. Weitere Informationen über Zenas BioPharma finden Sie unter www.zenasbio.comund folgen Sie uns auf Twitter unter @ZenasBioPharmaund LinkedIn.

Anleger- und Medienkontakt:

Joe Farmer, President und COO

Zenas BioPharma

IR@zenasbio.com