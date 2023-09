Bochum (ots) -Kreditkarten.com (https://kreditkarten.com/) stellt sein innovatives Tool "Kreditkarten-Match" vor, das Nutzer:innen dabei unterstützt, spielend leicht die perfekte Kreditkarte für ihre persönlichen Anforderungen zu finden.Das kostenlose Tool, leicht zugänglich durch einen einzigen Klick auf den oberen rechten Button auf der Webseite oder unter https://kreditkarten.com/match/, führt Interessierte zielsicher und unkompliziert zur passenden Zahlungskarte. In einem einfachen Schritt-für-Schritt-Prozess fragt das Tool zunächst nach dem Verwendungszweck (tägliche Nutzung, Reisen, Einkaufen oder Rabatte); anschließend können die Nutzer:innen wählen, ob die Kartenumsätze monatlich oder sofort abgebucht werden sollen oder ob sie eher ein Prepaid-Kartenmodell bevorzugen.Danach besteht die Möglichkeit, weitere kreditkartenspezifische Merkmale auszuwählen, wie den Kreditkartenanbieter, den Kartentyp oder Bonusprogramme, und es wird abgefragt, ob kostenlose Zahlungen mit der Karte gewünscht sind. Basierend auf diesen Angaben zeigt der "Kreditkarten-Match" alle geeigneten Kreditkarten an. Die Anwender:innen haben nun die Möglichkeit, umfangreiche Kreditkartenbewertungen sowie Informationen zu den Anbietern einzusehen.Kreditkarten.com hat sich auf die Bewertung von Kreditkarten spezialisiert. Mit dem Ziel, die Durchsichtigkeit auf dem Markt zu fördern, untersucht und bewertet das Unternehmen jede Kreditkarte klar und transparent. Es setzt dabei ganz auf das Fachwissen und die Nutzungserfahrungen unabhängiger Finanzexpert:innen, um Interessierten dabei zu helfen, das Produkt zu finden, das am besten ihren Bedürfnissen entspricht. Ob Versicherungen, Bonusprogramme, Reisetauglichkeit, Gebühren oder Vertragsdetails - sämtliche Aspekte der Kreditkarten werden gründlich geprüft, ohne dass mögliche Provisionen die Bewertung beeinflussen.Pressekontakt:Kreditkarten.comBergstraße 15344791 BochumVertreten durch: Feda MecanTelefon: +4917661489873E-Mail: presse@kreditkarten.comOriginal-Content von: Startdowns GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146647/5596063