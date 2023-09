Preisgekrönte Nachhaltigkeitsexpertin bringt umfassende strategische und technische Erfahrung in das Engagement des globalen Spediteurs zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen ein

AIT Worldwide Logistics, ein führender Anbieter von globalen Lieferkettenlösungen, hat Chelsea Lamar als Vice President, Global Sustainability, eingestellt. In dieser neu geschaffenen Position wird sie die Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens leiten und das Engagement von AIT für Umweltverantwortung und ethische Unternehmensführung fördern, einschließlich des Ziels, bis 2035 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

AIT's newly hired Vice President, Global Sustainability, Chelsea Lamar (Photo: Business Wire)

Lamar hat ihren Sitz in der neuen globalen Zentrale von AIT in Itasca, Illinois, und berichtet an den Executive Vice President und Chief Information Officer Ray Fennelly, der sagte, dass ihre Ernennung das Engagement von AIT für die Weiterentwicklung seiner Umwelt-, Sozial- und Governance-Strategien unterstreicht.

"Chelsea hat eine unglaubliche Erfolgsbilanz bei der Verbesserung unserer Umwelt durch den Aufbau hochwertiger Nachhaltigkeitsprogramme", fügte Fennelly hinzu. "Ihr Leadership wird AIT in die Lage versetzen, sowohl unsere eigenen als auch die Nachhaltigkeitsziele unserer Kunden entscheidend voranzubringen."

Lamar bringt mehr als ein Dutzend Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien in das Unternehmen ein. In ihren früheren Funktionen führte sie Pilotprogramme für Elektrofahrzeuge und erneuerbare Kraftstoffe ein, führte Energieeffizienzinitiativen an öffentlichen Schulen in Illinois ein und startete Nachhaltigkeitsprogramme in mehr als 200 Einrichtungen, wodurch jährliche Energiekosten in Höhe von 3 Millionen Dollar eingespart wurden.

"Ich freue mich sehr, bei AIT zu arbeiten, einem Unternehmen, das meine Leidenschaft für Nachhaltigkeit teilt", sagte Lamar. "Es ist eine aufregende Zeit in der Transportlogistikbranche, denn es gibt so viele Möglichkeiten, über die gesamte Lieferkette hinweg zusammenzuarbeiten. Von Elektrofahrzeugen und alternativen Kraftstoffen bis hin zu Technologielösungen Optimierung von Routen und Nutzung digitaler Plattformen für ein verbessertes Ressourcenmanagement werden wir auch weiterhin eine Vielzahl von Strategien verfolgen, um die Kohlendioxidemissionen deutlich zu senken."

Fennelly kündigte an, Lamar werde "sofort loslegen", indem sie die aktuellen Nachhaltigkeitsinitiativen von AIT überprüft, die nächste Phase des Programms plant, sicherstellt, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist, um sein Netto-Null-Emissionsziel für 2035 zu erreichen, und sich mit Interessengruppen und Kunden trifft.

Lamar, die 2022 den Women in Smart Energy Award gewann, hat einen Abschluss der Iowa State University in Bauingenieurwesen mit Schwerpunkt Umwelt. In ihrer Freizeit trifft sie sich gerne mit Familie und Freunden und engagiert sich ehrenamtlich für die Illinois Green Alliance.

Über AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics ist ein globaler Spediteur, der Unternehmen beim Wachstum unterstützt, indem er ihnen Zugang zu Märkten in aller Welt verschafft, auf denen sie ihre Rohstoffe, Komponenten und Fertigwaren verkaufen und/oder beschaffen können. Seit mehr als 40 Jahren setzt das in Chicago ansässige führende Unternehmen für Lieferkettenlösungen auf einen beratenden Ansatz, um ein globales Netzwerk und vertrauenswürdige Partnerschaften in nahezu jeder Branche aufzubauen, darunter Luft- und Raumfahrt, Automobil, Einzelhandel, Lebensmittel, Behörden, Gesundheitswesen, Hightech, Industrie und Biowissenschaften. Gestützt auf eine skalierbare, benutzerfreundliche Technologie ermöglicht das flexible Geschäftsmodell von AIT maßgeschneiderte Tür-zu-Tür-Lieferungen auf dem See-, Luft-, Land- und Schienenweg pünktlich und im Rahmen des Budgets. Mit fachkundigen Mitarbeitern an mehr als 110 Standorten in Asien, Europa und Nordamerika bietet AIT auch Zollabfertigung, Lagermanagement und White Glove Services an. Erfahren Sie mehr unter www.aitworldwide.com.

Unsere Mission

Bei AIT suchen wir energisch nach Möglichkeiten, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen, indem wir außergewöhnliche weltweite logistische Lösungen bereitstellen und gleichzeitig unsere Mitarbeiter, Partner und Communities mit ganzem Herzen würdigen.

