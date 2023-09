ISTANBUL (dpa-AFX) - In der Westtürkei sind nach Starkregen Häuser überschwemmt worden. Dabei seien in der westtürkischen Provinz Kirklareli nahe der Grenze zu Griechenland und Bulgarien auch Bungalows einer Ferienanlage von den Fluten mitgerissen worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. Fünf Menschen würden vermisst, darunter ein Kind.

Am Vortag habe es zudem schwere Unwetter im südwesttürkischen Mugla gegeben. Dort hätten Einschläge von Blitzen Brände an 36 verschiedenen Orten verursacht, so Anadolu. Zudem hatte es bereits am Wochenende in der Schwarzmeerregion Überschwemmungen gegeben.

Die Katastrophenschutzbehörde Afad warnte am Dienstag vor weiteren Unwettern im Westen und Südwesten der Türkei. Es könne zu Sturzfluten, Blitzeinschlägen und Sturm kommen.

Mitte August hatte den Türken noch eine Hitzewelle zu schaffen gemacht. Die Temperaturen lägen im Osten des Landes zurzeit über den zur Jahreszeit üblichen Werten, im Rest des Landes sei sie nun im Normalbereich, teilte die Wetterbehörde mit./jam/DP/ngu