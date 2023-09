Das gibt es auch nicht alle Tage: Zu den am intensivsten diskutierten Aktien auf der von Equity Forum organisierten Herbstkonferenz in Frankfurt gehört ausgerechnet ein Titel, der noch gar nicht richtig gehandelt wird: Die Staige One AG (ausgesprochen wird der Name "Staige" wie das englische Worte "Stage" für Bühne) aus Essen. Jedenfalls wird die aus ... The post Staige One: Fußball, KI und Promi-Aktionäre appeared first on Boersengefluester.

