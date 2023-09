Nedgroup Investments ("Nedgroup"), ein weltweit tätiges Vermögensverwaltungsunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 20 Mrd. USD, gibt äußerst erfreut die Erweiterung seines internationalen Vertriebsteams durch die Einstellung von Rachel Ferguson als Client Solutions Lead bekannt, die im September in Kraft tritt. Dies erfolgt nach der Ernennung von Rachel Canning zum Distribution Support Manager, die im Dezember 2022 ernannt wurde. Diese beiden in London ansässigen Neuernennungen sind Chief Commercial Officer Apiramy Jeyarajah direkt unterstellt und werden sich auf den Aufbau des Klientenökosystems für die von Nedgroup vor Kurzem eingeführte betriebsinterne Boutique-Plattform konzentrieren.

Die beiden Neueinstellungen werden für den End-to-End-Verteilungsprozess und die Entwicklung neuer und bestehender institutioneller und Großhandelskundenbeziehungen im Vereinigten Königreich und in Kontinentaleuropa verantwortlich zeichnen, um die Bestrebungen von Nedgroup Investments zur Bereitstellung eines kundenzentrierten Vermögensverwaltungsansatzes zu fördern.

Vor ihrem Eintritt in das Unternehmen Nedgroup war Rachel Ferguson als Business Development Manager bei Aegon Asset Management (offiziell Kames Capital) tätig und zwar für einen Zeitraum von insgesamt sieben Jahren. Rachel Ferguson war für die Entwicklung der Beziehungen auf dem Großhandelsmarkt des Vereinigten Königreichs verantwortlich. Zuvor hatte sie unterschiedliche Aufgaben bei Aberdeen Standard Investments und SVM Asset Management inne. Rachel Ferguson verfügt über eine zehnjährige Branchenerfahrung.

Vor ihrem Eintritt in das Unternehmen Nedgroup verbrachte Rachel Canning nahezu 14 Jahre bei Janus Henderson Investors und war kürzlich UK Sales Client Services Manager. Vor dieser Zeit war sie als Sales Executive bei New Star Asset Management tätig. Rachel Canning verfügt über eine 15-jährige Branchenerfahrung.

Apiramy Jeyarajah, Chief Commercial Officer bei Nedgroup Investments, kommentierte die Entwicklung mit den Worten: "Wir verfügen über ehrgeizige Wachstumspläne im Vereinigten Königreich und in Europa und zahlreiche Entwicklungen wurden bereits eingeleitet. Ich bin äußerst erfreut, nun zwei starke Neueinstellungen in unserem wachsenden Vertriebsteam begrüßen zu dürfen und wir werden das Team auch in den kommenden Monaten zusätzlich erweitern.

Im Verlauf der Einführung unserer betriebsinternen Boutique-Plattform haben wir die Stärke der Bildung von Partnerschaften besonders hervorgehoben und diese Neueinstellungen werden Wegbereiter unseres kundenzentrierten Ansatzes sein und unsere bedeutendsten Partnerschaften überwachen diejenigen mit unseren Kunden."

Tom Caddick, Managing Director of Nedgroup Investments (International), ergänzte: "Die Erweiterung unseres Vertriebsteams bedeutet einen weiteren Schritt auf unserem Weg bei Nedgroup zur Schaffung einer Umgebung, die für außergewöhnliche Vermögensverwalter und unseren Einsatz für Boutiquen förderlich ist. Die von uns geschaffene Plattform bietet für Vermögensverwalter eine neue Heimat, um ihre Investmentstrategien uneingeschränkt zu betreiben und den Kunden eine integrierte Nedgroup Erfahrung und nicht lediglich neue Produkte bieten zu können. Daher ist ist es so wichtig, unser Vertriebsteam richtig zusammenzustellen."

Über Nedgroup Investments

Nedgroup Investments ist ein weltweit tätiges Vermögensverwaltungsunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 20 Mrd. USD. Die internationale Geschäftstätigkeit wird von London aus geführt. Die Unternehmenszentrale befindet sich im südafrikanischen Kapstadt. Nedgroup Investments nutzt das Potenzial von Boutiquen. Wir sind der Überzeugung, dass die trendstärksten Anlagefonds unter der Leitung von Vermögensverwaltern stehen sollten, die selbständig sind, fokussiert bleiben und über eine konzentrierte Ausrichtung auf die Interessen mit den Anteilseignern ihres Fonds verfügen.

Wir widmen uns der Suche nach außergewöhnlichen Vermögensverwaltern und der Bereitstellung der richtigen Voraussetzungen für ihre optimale Leistung. Wir pflegen jahrzehntelange Beziehungen, um die Verwalter und Teams in die Lage zu versetzen, langfristig unseren Kunden mehr Wahlmöglichkeiten, besseren Zugang und eine tiefer gehende Ausrichtung auf ihre Investitionen zu ermöglichen.

Wir setzen uns für Boutiquen ein. Wir entscheiden uns zugunsten des Außergewöhnlichen. Wir bilden Partnerschaften für Jahrzehnte.

www.nedgroupinvestments.com

Fondspalette

Nedgroup Investments verfügt über zwei Fondspaletten Nedgroup Investments Funds Plc (gegründet im November 2008) und Nedgroup Investments Multifunds Plc (gegründet im August 2011).

