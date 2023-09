Die US-Amerikaner schaffen es langsam aber sicher mehr und mehr Zweifel an ihrem Geschäftsmodell zu zerstreuen. Nun kann auch der Aktienkurs einen neuen Erfolg vorweisen. Intel geht auf Angriff Die Halbleiter- und Chipindustrie gewinnt stetig an Bedeutung, so kann Branchenprimus Nvidia von einer Erfolgsmeldung zur nächsten schreiten. Deren Konkurrent Intel ist vor allem für seine PC-Mikroprozessoren bekannt, ein Markt auf dem sie besonders stark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...