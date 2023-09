BYD präsentiert auf der IAA innovative Elektroautos und stellt den europäischen Verbrauchern eine vielfältige Palette mit sechs Elektroautos vor.

BYD gibt die Preise für die beiden Ausstattungsvarianten des BYD SEAL bekannt: Design (RWD), Excellence (AWD).

BYD erweitert die "Ocean-Familie" und stellt den geräumigen und praktischen SEAL U D-Segment SUV vor.

DENZA, eine Premium-Submarke von BYD, feiert seine Premiere in Europa und präsentiert den D9 MPV.

BYD, der weltweit führende Hersteller von New Energy Vehicles (NEVs), präsentiert auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in München den europäischen Verbrauchern ein breites Spektrum an Elektro-Pkw-Innovationen. BYD stellt fünf vollelektrische Fahrzeuge vor, die mit zukunftsweisenden EV-Technologien ausgestattet sind, sowie ein sechstes New-Energy-Modell, den DENZA D9, der eine exklusive Europapremiere der Premium-Submarke DENZA von BYD ist.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230905919231/de/

BYD IAA Press Conference (Photo: Business Wire)

Der BYD HAN (E-Segment-Limousine) und der BYD ATTO 3 (C-Segment-SUV), die letztes Jahr auf dem Pariser Autosalon vorgestellt wurden, werden in München durch einige aufregende Neuzugänge ergänzt, wie den vielseitigen BYD DOLPHIN (C-Segment-Fließheck) und die dynamische D-Segment-Limousine BYD SEAL. Außerdem können die Besucher der IAA einen Blick auf den geräumigen, komfortablen und praktischen BYD SEAL U (D-Segment-SUV) werfen, der demnächst in Europa erhältlich sein wird.

Für alle, die eine Schwäche für "Premium" haben, findet in München auch die allererste öffentliche Präsentation der Premium-Submarke DENZA in Europa statt. Der Premium-Van DENZA D9 ist ein 7-Sitzer (2+2+3 Plätze) mit einer Vielzahl von Innovationen in den Bereichen Komfort, Sicherheit und Leistung.

Die Markteinführung des eleganten und sportlichen BYD SEAL D-Sedan in Europa

Der dynamische, auf der fortschrittlichen e-Platform 3.0 basierende BYD SEAL nutzt die Ocean X Designsprache von BYD und vereint viele der neuesten Technologien von BYD im Bereich Sicherheit, Komfort und Leistung.

Er ist das erste Fahrzeug, das die innovative CTB-Technologie (Cell-to-Body) von BYD nutzt, bei der die Karosserie und die Blade-Batterie integriert sind, was zu einer überlegenen strukturellen Festigkeit führt und eine Torsionssteifigkeit auf Sportwagenniveau bietet. Der BYD SEAL mit Allradantrieb profitiert außerdem von der neuesten iTAC (Intelligent Torque Adaption Control) von BYD für fortschrittliche Stabilität, Handling und Sicherheit.

Der BYD SEAL ist in zwei Ausstattungsvarianten erhältlich: mit Heckantrieb (Rear-Wheel-Drive, RWD) "Design" (230 kW) und mit Allradantrieb (All-Wheel-Drive, AWD) "Excellence" (390 kW). Er ist zudem in sechs ansprechenden Farbvarianten lieferbar. Der BYD SEAL bietet eine komfortable Reichweite von 570/520 km (WLTP kombiniert) und eine beeindruckende Beschleunigung von 0-100 km in nur 5,9/3,8 Sekunden (je nach Modell). Der BYD SEAL ist mit der 82,5 kWh ultrasicheren, kobaltfreien BYD Blade Battery ausgestattet.

Vorschau auf den vollelektrischen SUV BYD SEAL U

Auch der D-Segment-SUV BYD SEAL U feiert in München sein Debüt. Der geräumige BYD SEAL U bietet Platz für fünf Passagiere und einen großzügigen Laderaum. Außerdem überzeugt er durch seine stilvolle, vom Ozean inspirierte Ästhetik und ein hohes Maß an Sicherheit, Komfort und Zweckmäßigkeit. Das Fahrzeug bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt der vollelektrischen SUVs und wird in Europa im ersten Halbjahr 2024 erhältlich sein.

Michael Shu, Managing Director, BYD Europe, sagt: "Wir freuen uns, auf der IAA sechs unserer neuesten NEV-Modelle vorstellen zu können, die den Kunden eine größere Auswahl an E-Mobilität bieten. Wir haben bedeutende Fortschritte bei der Erschließung neuer Märkte in Europa gemacht. Obgleich wir unsere Marke erst vor zwölf Monaten in Europa eingeführt haben, konnten wir in weniger als einem Jahr in 15 europäischen Ländern eine Präsenz für unsere Marke schaffen und über 140 Geschäfte eröffnen. Wir kooperieren mit den besten Handelspartnern, um ein Netzwerk zu schaffen, das einen erstklassigen Kundenservice und ein erstklassiges Einkaufserlebnis bietet. Wir freuen uns auf den weiteren Ausbau dieses Netzes und die Möglichkeit, mehr Verbrauchern die Vorteile und fortschrittlichen Technologien der BYD-Elektroautos zugänglich zu machen."

Wolfgang Egger, BYD Design Director, fügte hinzu: "Das Ziel im Bereich Design von BYD besteht darin, ein Statement für die Zukunft zu setzen, für eine neue Energie-Mobilität, die unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht wird. Ein wesentlicher Aspekt unseres Designgedankens ist es, die Bewegung und Schönheit dessen zu bewahren, was uns seit so vielen Jahren an ICE-Fahrzeugen gefällt. Und in Bezug auf die Zukunft geht es nicht nur um neue Plattformen, neue Architekturen, innovative Technologien und innovatives Design. Wir wollen eine emotionale Verbindung schaffen, wie wir es mit dem BYD SEAL und SEAL U durch eine Kombination aus Ästhetik, Leistung und Technologie getan haben."

BYD hat sich dem Ziel verschrieben, eine breite Palette an umweltfreundlichen Fahrzeugen bereitzustellen und bietet eine große Auswahl, bahnbrechende Innovationen in der Elektrofahrzeugtechnologie und einen besseren Zugang zur Elektromobilität in Europa. Im vergangenen Jahr konnte BYD weltweit 1,86 Millionen NEV-Fahrzeuge verkaufen. Außerdem ist BYD der erste OEM, der weltweit 5 Millionen NEVs ausgeliefert hat, was seine Position als weltweite Nr. 1 unter den NEV-Marken bestätigt, während BYD gleichzeitig zu einer der Top 10 Automarken weltweit avanciert.

Sehen Sie sich die hochauflösenden Bilder an: https://we.tl/t-Tcx91pqPsT

Über BYD

BYD ist ein multinationales Hightech-Unternehmen, das technologische Innovationen für ein besseres Leben einsetzt. BYD wurde 1995 als Hersteller von wiederaufladbaren Batterien gegründet und kann heute auf ein breit gefächertes Geschäftsfeld blicken, das Automobile, Schienenverkehr, neue Energien und Elektronik umfasst und über 30 Industrieparks in China, den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Brasilien, Ungarn und Indien unterhält. Von der Energieerzeugung und -speicherung bis hin zu deren Anwendungen: BYD widmet sich der Bereitstellung emissionsfreier Energielösungen, die die weltweite Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern. Das Unternehmen ist mittlerweile auf 6 Kontinenten, in über 70 Ländern und Regionen und in mehr als 400 Städten vertreten. BYD ist sowohl an der Börse in Hongkong als auch an der Börse in Shenzhen notiert und gehört zu den Fortune Global 500-Unternehmen, die Innovationen für eine grünere Welt bereitstellen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bydglobal.com.

Über BYD Auto

BYD Auto wurde 2003 gegründet und ist die Automotive-Tochtergesellschaft von BYD, einem multinationalen Hightech-Unternehmen, das sich der Nutzung von technologischen Innovationen für ein besseres Leben verschrieben hat. BYD Auto will den umweltfreundlichen Wandel des globalen Transportsektors beschleunigen und konzentriert sich dabei auf die Entwicklung von reinen Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen. Das Unternehmen ist Experte für die Kerntechnologien der gesamten industriellen Kette von New Energy Vehicles, wie Batterien, Elektromotoren, elektronische Steuerungen und Halbleiter in Automobilqualität. Es hat in den letzten Jahren bedeutende technologische Fortschritte erzielt, darunter die Blade Battery, die DM-i und DM-p Hybridtechnologie, die e-Platform 3.0 sowie die CTB-Technologie. Das Unternehmen ist der erste Automobilhersteller der Welt, der die Produktion von fossil betriebenen Fahrzeugen eingestellt und seine Produktion auf E-Fahrzeuge umgestellt hat. Außerdem führt BYD Auto seit 9 Jahren in Folge die Liste der Verkaufszahlen von New-Energy-Pkw in China an.

Über BYD Europe

BYD Europe hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und ist die erste Niederlassung der BYD Group in Übersee, deren Ziel es ist, die internationale Marke BYD Auto weiterzuentwickeln, um durch weltweit führende technologische Innovationen sichere und effiziente nachhaltige Lösungen für New Energy Vehicles anzubieten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.byd.com.

Zum Download unserer Bilder, besuchen Sie bitte https://www.byd.com/eu/image-bank

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230905919231/de/

Contacts:

Europa: Penny Peng, PressEU@byd.com Tel.: +31-102070888