TC Latin America Partners "TC" und Real Estate Investments "REI" geben ihre vertikale Integration in Mexiko unter der neuen Marke "Industrial Gate" bekannt. Damit festigen sie ihre strategische Allianz, um die Chancen auf dem wachsenden Industriemarkt in Mexiko zu nutzen, der durch das Nearshoring angetrieben wird.

Seit dem Jahr 2021 arbeiten TC und REI bei der Entwicklung und dem Betrieb von Industrieanlagen in Mexiko zusammen. Diese Integration ist ein entscheidender Meilenstein bei der Optimierung ihrer Fähigkeiten und der effektiven Reaktion auf die positive Marktdynamik.

In den ersten fünf Monaten des Jahres 2023 übertrafen die Investitionen im Zusammenhang mit der Ansiedlung von Unternehmen in Mexiko die Gesamtsumme des Jahres 2022 um 38 und erreichten 26 Milliarden Dollar. Laut Nearshoring Observatory by Datamétrica-Aporta steht der Bau von Industrieparks und Lagerhallen an dritter Stelle der höchsten zugesagten Investitionssummen bis Mai 2023. Dies ist auf die hohe Nachfrage nach Industrieflächen durch Unternehmen zurückzuführen, die ihre Produktion verlagern wollen und dabei auf einen erheblichen Mangel an verfügbaren Flächen stoßen.

Die "Industrial Gate"-Strategie konzentriert sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Industrieimmobilien der Klasse A und ist auf die Entwicklung von Build-to-Suit-Anlagen spezialisiert. REI bringt sein operatives und entwicklungsbezogenes Fachwissen in das Team von TC in Mexiko ein und verfügt über umfangreiche Marktkenntnisse. Insbesondere wird in allen Phasen des Prozesses, von der Entwicklung bis zur Veräußerung der Anlagen, auf Erstklassigkeit Wert gelegt, wobei die Erfahrung von TC als institutioneller Vermögensverwalter genutzt wird.

Seit ihrer ersten gemeinsamen Investition im Jahr 2021, "Industrial Gate Escobedo", einem Industriepark in Monterrey, haben sich innerhalb der Teams bemerkenswerte Synergien entwickelt. Ab dem dritten Quartal 2023 umfasst das Portfolio 10 Industriegebäude mit einer vermietbaren Fläche von ca. 316.000 m², in denen Mieter wie Foxconn, DHL und Forvia untergebracht sind. Darüber hinaus verfügt das Portfolio über eine Grundstücksreserve mit dem Potenzial, ca. 140.000 m² zusätzliche vermietbare Fläche zu entwickeln.

Die Integration von TC und REI als "Industrial Gate" stellt einen wichtigen Meilenstein in der mexikanischen Industrielandschaft dar. Gemeinsam werden sie in der Lage sein, die durch das Nearshoring entstehenden Marktchancen zu nutzen und eine differenzierte Strategie zu entwickeln, die sich an den Bedürfnissen von Mietern und Investoren orientiert.

