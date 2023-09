Am 4. September feierte Leapmotor sein Debüt auf der IAA MOBILITY 2023 (im Folgenden als "Münchener Automobilausstellung" bezeichnet), wo die globale Pressekonferenz "LEAP TOGETHER: Shaping a Shared Technological Future" stattfand. Auf der Veranstaltung wurden die neueste Errungenschaft der bereichsübergreifenden Eigenentwicklung, die LEAP 3.0-Architektur, und das erste globale Modell, der C10, umfassend vorgestellt.

C10 Model (Photo: Business Wire)

Der Gründer, Vorsitzende und CEO von Leapmotor, Zhu Jiangming, betont: "Die Globalisierungsstrategie von Leapmotor umfasst die Internationalisierung sowohl der Produkte als auch der Technologie. Im Laufe von 8 Jahren umfassender interner Entwicklung hat sich Leapmotor von LEAP 1.0 zu LEAP 3.0 weiterentwickelt. Mit der Einführung unseres ersten globalen Produkts, dem C10, das auf der LEAP3.0-Architektur basiert, werden alle nachfolgenden Produkte von Leapmotor mit einer globalen Denkweise hergestellt und entwickelt und halten sich an globale Standards. In den nächsten 2 Jahren wird Leapmotor 5 global ausgerichtete Produkte in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten, in Amerika und in anderen Regionen einführen, um den Automobilkunden weltweit intelligente Mobilitätserfahrungen zu bieten."

Als technologieorientiertes Unternehmen für intelligente Elektrofahrzeuge bleibt Leapmotor seinem Engagement für die interne Entwicklung von Kerntechnologien in allen Bereichen treu. Mit einem unerschütterlichen Engagement für die Gestaltung einer gemeinsamen Zukunft der intelligenten Mobilität widmet sich Leapmotor weiterhin dem Ziel, allen Verbrauchern das beste intelligente Mobilitätserlebnis zu bieten.

LEAP 3.0 verkörpert nach acht Jahren kompletter Eigenentwicklung modernste intelligente elektrische Technologien

LEAP 3.0, dessen Kernstück eine zentrale integrierte elektronische und elektrische Architektur ist, umfasst mehrere führende Technologien, darunter die CTC 2.0 (Cell-to-Chasis)-Technologie, den neuesten ölgekühlten Elektroantrieb, das intelligente Cockpit mit einem Qualcomm Snapdragon 8295 Chip und ein führendes intelligentes Fahrsystem. Außerdem wird es nach globalen Standards gebaut und ist zu 88 austauschbar, so dass jedes Produkt über inhärente Intelligenz, Komfort und Sicherheitsmerkmale verfügt.

Die zentrale integrierte E/E-Architektur von Leapmotor [Four-Leaf Clover] nutzt eine zentrale Supercomputing-Plattform, die die Bereiche Cockpit, Pilot, Energieversorgung und Fahrzeugkarosserie nahtlos integriert und damit die branchenweit erste Konvergenz dieser vier Bereiche realisiert. Darüber hinaus ermöglicht es fünf Jahre lang nahtlose Over-the-Air-Updates (OTA) auf Fahrzeugebene. Mit über 500 reservierten Schnittstellen sorgt Leapmotor für ein sich entwickelndes und personalisiertes Fahrerlebnis.

Nach der Veröffentlichung der verpackungsfreien CTC-Technologie im letzten Jahr geht Leapmotor mit CTC 2.0 noch einen Schritt weiter. Diese fortschrittliche Technologie macht Module überflüssig, enthält neue Sicherheitsfunktionen und integriert ein Batteriemanagementsystem (BMS). Dieses hochintegrierte Batterie-Fahrgestell verleiht dem Fahrzeug eine größere Reichweite, mehr Sicherheit, überlegene Leistung und eine schnellere Wiederaufladung der Energie.

Der neueste ölgekühlte Elektroantrieb zeichnet sich durch Innovationen aus, die von der Mittelspannungs-Flachdrahttechnologie bis hin zur Hochspannungs-Siliziumkarbidtechnologie reichen. Er bietet Leistungen von 170 kW bis 250 kW und eignet sich sowohl für Anwendungen mit Hinterradantrieb als auch für Allradantriebe. Durch die Integration der Hochspannungs-Siliziumkarbid-Technologie in den ölgekühlten Flachdraht-Elektroantrieb wird ein Gesamtwirkungsgrad von 92 erreicht, und das bei einem Gewicht von nur 76 kg. Das Ergebnis ist eine ultrakompakte und außergewöhnlich leistungsstarke Lösung.

Das intelligente Cockpitsystem von Leapmotor maximiert die Fähigkeiten eines Qualcomm Snapdragon 8295 Chips und verleiht dem Cockpit eine robuste Rechenleistung und ein nahtloses Kundenerlebnis. Das neu entwickelte intelligente Desktop-Betriebssystem Leap OS eignet sich für eine Vielzahl von Fahrszenarien und ermöglicht anpassbare Einstellungen, um verschiedenen Nutzungsmustern gerecht zu werden.

Auf der Ebene des intelligenten Fahrens ist das Fahrzeug mit LEAP 3.0 mit 30 leistungsstarken Wahrnehmungs-Hardware-Komponenten ausgestattet, darunter LiDAR und eine 8-Millionen-Pixel-HD-Kamera, die für eine verbesserte Wahrnehmungsgenauigkeit sorgen. Es wird von einem NVIDIA DRIVE Orin System-on-a-Chip (SoC) angetrieben, der 254 TOPS an Rechenleistung liefert, um sicheres, schnelles und städtisches NAP intelligentes Fahren zu ermöglichen.

Als umfassende Lösung für intelligente Elektrofahrzeugtechnologie ist LEAP 3.0 weltweit führend auf dem Gebiet der intelligenten Elektrofahrzeugtechnologien.

Leapmotor leitet Globalisierungsstrategie durch Produktinnovation und technologische Weiterentwicklung ein

Leapmotor stellt mit dem C10 das erste Modell der LEAP 3.0-Architektur vor und gibt damit den Startschuss für sein weltweites strategisches Modell. Mit der charakteristischen Designsprache der Leapmotor-Familie und den neuesten Innovationen von LEAP 3.0 macht sich der C10 auf den Weg zu einer intelligenten Evolution, um die Zukunft der Mobilität zu gestalten.

Auf der Pressekonferenz erklärte Zhu Jiangming: "Offenheit, Co-Creation und globale Zusammenarbeit sind der Schlüssel zu einer schnellen Verbreitung intelligenter Elektrofahrzeuge. Mit Blick auf die Zukunft ist Leapmotor nicht nur ein Automobilhersteller, sondern auch ein umfassender Anbieter von intelligenten Elektrofahrzeuglösungen."

Leapmotor bietet weltweit vier verschiedene Modelle der technologischen Zusammenarbeit an, die von der ersten Idee bis zur Fertigstellung reichen. Darüber hinaus arbeitet Leapmotor aktiv an strategischen Partnerschaften mit weltweit bekannten Partnern im Bereich der Mobilität wie NVIDIA, ZF, Qualcomm, Bosch und NXP.

Die Einführung der globalen Strategie ist ein entscheidender Schritt für Leapmotor, da das Unternehmen mit seiner Kompetenz der bereichsübergreifenden Eigenentwicklung eine Vorreiterrolle einnimmt und den Aufwärtstrend des Unternehmens vorantreibt. Es ist auch ein Beweis für die Synergie zwischen Markenstärke, technologischem Können und Einfluss.

