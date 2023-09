Der Klimawandel wurde als wichtigstes Thema eingestuft

The Asahi Glass Foundation unter dem Vorsitz von Takuya Shimamura führte in Japan und 24 weiteren Ländern eine Online-Umfrage bei 13.500 Personen durch, darunter 6.589 Teilnehmende im Alter von 18 bis 24 Jahren und 6.911 Teilnehmende im Alter von 25 bis 69 Jahren. Ziel der Umfrage war es, das Bewusstsein und das Handeln in Bezug auf Umweltfragen zu ermitteln.

Insgesamt bewerteten die Teilnehmenden den "Klimawandel" als das dringlichste Umweltproblem in ihrem Land bzw. in ihrer Region. Sie äußerten Besorgnis hinsichtlich extremer Wetterbedingungen. Es folgten die Themen "Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt, Politik, Maßnahmen" sowie "Wasserressourcen".

Für die Teilnehmenden war Japan das Land, das die größten Fortschritte in Bezug auf das öffentliche Bewusstsein und auf Maßnahmen in Umweltfragen erzielt, gefolgt von den USA und China. Ihre Wahl fiel auf Japan aufgrund der "Disziplin der Bevölkerung" und der "ausgezeichneten Technologie" des Landes.

Im Jahr 2023 lag der durchschnittlich wahrgenommene Fortschritt im Hinblick auf die Realisierung der Ziele der nachhaltigen Entwicklung (SDG-Ziele) in allen Altersgruppen bei 35,0 Prozent. Der Durchschnitt in der Altersgruppe der 25- bis 69-Jährigen betrug 33,9 Prozent, während er bei den 18- bis 24-Jährigen mit 41,1 Prozent etwas höher lag als bei der älteren Generation.

Von den 17 SDG-Zielen wurden "Keine Armut" (Platz 1), "Kein Hunger" (Platz 2) und "Gesundheit und Wohlergehen" (Platz 3) als die Ziele ausgewählt, die die Befragten in ihrem Alltag am meisten interessieren. Das Thema "Klimaschutz" war nicht unter den wichtigsten drei Themen.

Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung (SDG-Ziele), die nach Ansicht der Teilnehmenden bis 2030 am weitesten verwirklicht sein werden, sind "Kein Hunger" (Platz 1), "Gesundheit und Wohlergehen" (Platz 2) und "Keine Armut" (Platz 3). Die SDG-Ziele, die nach Ansicht der Befragten bis 2030 am wenigsten wahrscheinlich erreicht werden, sind "Keine Armut" (Platz 1), "Weniger Ungleichheiten" (Platz 2) sowie "Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen" (Platz 3). Der Anteil derer, die sich um Gleichheit und Frieden sorgen, ist höher als im Vorjahr, was möglicherweise auf den Einfluss des Russland-Ukraine-Krieges zurückzuführen ist.

Wenn man das Bewusstsein für Umweltkrisen auf einer Uhr von 0:01 bis 12:00 darstellt, dann lag der Durchschnitt aller Altersgruppen bei 7:23 Uhr, was "relativ besorgt" bedeutet. Bei den 18- bis 24-Jährigen lag der Durchschnittswert mit 7:03 Uhr etwas niedriger, während die 25- bis 69-Jährigen mit einem Wert von 7:27 Uhr etwas besorgter waren. Die von Umweltexperten aus aller Welt angegebene durchschnittliche Uhrzeit lag mit einem Wert von 9:31 Uhr, der als "sehr besorgt" einzustufen ist, um zwei Stunden vor der breiten Bevölkerung. Sowohl die Experten als auch die breite Bevölkerung äußerten jedoch das Gefühl, dass wir uns in einer Krise befinden.

