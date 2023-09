Peking (ots/PRNewswire) -Unter dem Motto "Zivilisationen werden durch Austausch und gegenseitiges Lernen bereichert" ging kürzlich in Frankfurt am Main eine Ausstellung zur Förderung der internationalen Kommunikation, zu Ende, die den Europäern eine seltene Gelegenheit bot, weißes Porzellan aus Dehua kennenzulernen.Die Ausstellung umfasste über 90 Stücke aus weißem Dehua-Porzellan, die das starke kulturelle Erbe und die exquisite Kunstfertigkeit der Dehua-Keramik eindrucksvoll unter Beweis stellten.Es wurde bekannt, dass Keramikunternehmen im Bezirk Dehua in der ostchinesischen Provinz Fujian auch aktiv den Austausch und die Zusammenarbeit mit verschiedenen Händlern und Käufern, die an der Ausstellung teilnahmen, pflegten, um die Wettbewerbsfähigkeit der Keramikindustrie in Dehua weiter zu fördern .Nach Angaben der Organisatoren ist dies die erste Porzellanausstellung von Dehua in Übersee. Im nächsten Schritt wird Dehua eine Reihe von Ausstellungen in sechs chinesischen Städten und 26 Ländern und Regionen mit häufigem Handelsaustausch durchführen, um die Handelsbeziehungen sowie den technischen und kulturellen Austausch zwischen Dehua und seinen Zielmärkten zu verbessern.Die Porzellanindustrie von Dehua erreichte ihren Höhepunkt in der Ming- und Qing-Dynastien und erlebte eine jahrhundertelange Entwicklung und Evolution. Dehua hat in der Weltgeschichte der Keramik eine herausragende Stellung eingenommen und ist eine der Produktionsstätten für weißes Porzellan in China.Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/335924.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2202510/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-seidenstraWe-weiWes-porzellan-aus-dehua-zieht-die-aufmerksamkeit-der-weltoffentlichkeit-auf-sich-301918627.htmlPressekontakt:Mine Bao,mine120111@163.com,+86-18503306162Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5596157