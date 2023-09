mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Sonstiges

Bilanz Telekom-Ranking: Zwei Unternehmen der mobilezone Gruppe in Top 10 gewählt



06.09.2023 / 06:45 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG Rotkreuz, 6. September 2023 Die beiden Mobile Virtual Network Operator (MVNO) Digital Republic (Platz 1) und TalkTalk (Platz 7), welche zum mobilezone Konzern gehören, haben es im Telekom-Rating der Bilanz im Bereich Mobiltelefonie unter die besten 10 Unternehmen geschafft. Das positive Ergebnis des Ratings zeigt, dass mobilezone mit ihrem strategischen Fokus auf die Kundenzufriedenheit richtig liegt. Das Telekom-Rating des Magazins Bilanz hat ergeben, dass gleich zwei Unternehmen, welche zur mobilezone Gruppe gehören, von den befragten Konsumenten in die Top 10 gewählt wurden. Digital Republic wurde von den befragten Geschäftskunden wie auch von den Privatkunden im Bereich Mobiltelefonie jeweils auf den ersten Platz gewählt. Und TalkTalk wurde im Bereich Privatkunden auf den 7. Platz gewählt. Roger Wassmer, CEO von mobilezone Schweiz sagt: «Das Ergebnis des Bilanz-Ratings freut uns, zumal ein strategischer Fokus der mobilezone auf dem MVNO-Geschäft und dessen Ausbau liegt.» Befragt wurden rund 10'000 Nutzer, bewertet wurden Qualität, Innovation, Preis, Flexibilität sowie der Kunden-Support der jeweiligen Anbieter. In allen Bereichen haben sowohl Digital Republic wie auch TalkTalk hohen Punktzahlen erreicht. Im Bereich Kundenzufriedenheit wurden beide Anbieter mit guten Noten bewertet, was zeigt, dass die Investitionen in diesen für mobilezone wichtigen Bereich sich auszahlen. In der Schweiz gehören die beiden MVNO TalkTalk (seit 2013) und Digital Republic (seit Januar 2023) zum Unternehmen. In Deutschland betreibt mobilezone mit HIGH einen weiteren MVNO. Medienmitteilung (PDF) Bild Hauptsitz (JPG) Kontakt für Medienschaffende

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 1.0 Mia. und einem Konzerngewinn von CHF 54.5 Mio. im Berichtsjahr 2022 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.



Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Köln, Bochum und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

