Die amerikanische Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ISIN: US0152711091, NYSE: ARE) schüttet eine Dividende von 1,24 US-Dollar je Aktie für das dritte Quartal 2023 an ihre Investoren aus. Anfang Juni 2023 erfolgte eine Erhöhung der Dividende um 2,5 Prozent. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 13. Oktober 2023 (Record date: 29. September 2023). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet kommen somit 4,96 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...