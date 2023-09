. EKZ wird zukünftig in allen Gebäuden, die im Besitz der Vaudoise sind, eine Ladeinfrastruktur für Elektro- und Hybridfahrzeuge planen, umsetzen und betreiben.Lausanne - Die Gruppe Vaudoise Versicherungen geht eine exklusive Partnerschaft mit dem Zürcher Energieversorger EKZ ein. EKZ wird zukünftig in allen Gebäuden, die im Besitz der Vaudoise sind, eine Ladeinfrastruktur für Elektro- und Hybridfahrzeuge planen, umsetzen und betreiben. Langfristig werden so rund 2000 Parkplätze mit einer schlüsselfertigen Ladestation ausgestattet.

