BUNDESBANK - Bundesbank-Präsident Joachim Nagel wehrt sich dagegen, aktuelle Schwächen der deutschen Konjunktur überzubewerten. "Deutschland ist nicht der kranke Mann Europas. Ich halte das für eine Fehldiagnose, die bei vielen allzu leicht verfängt", betonte Nagel im Interview mit dem Handelsblatt. Er verwies dabei auch auf Deutschlands Anpassungsfähigkeit und sagt: "Das deutsche Wirtschaftsmodell ist kein Auslaufmodell." Die von der Bundesregierung im Meseberger Programm definierten Aspekte bewertet Nagel positiv. Nun komme es darauf an, diese zügig umzusetzen, zum Beispiel bessere Abschreibungsbedingungen für Unternehmen zu schaffen. Weniger offensiv äußerte sich Nagel zu der Frage, ob die Europäische Zentralbank (EZB) bei der nächsten Ratssitzung Mitte September die zehnte Zinserhöhung in Folge beschließen wird. Die Entscheidung werde rein datenabhängig getroffen, bekräftigte Nagel, "auch auf Basis der dann vorliegenden neuen Prognosen". (Handelsblatt)

INDUSTRIESTROMPREIS - Die EU-Kommission schaltet sich in die deutsche Debatte um einen Industriestrompreis ein: Maros Sefcovic, der neue Mann der EU für den Green Deal, stellte im Handelsblatt-Interview klar, dass die EU-Staaten Energie nicht "dauerhaft subventionieren" können. "Das würde zu einer Marktverzerrung führen", argumentierte der Slowake. Sefcovic plädierte dafür, den Strommarkt zu reformieren, um "den Unternehmen mehr Planungssicherheit zu geben". Ziel müsse es sein, "den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen und das Netz so auszubauen, dass es grünen Strom besser nutzen kann", betonte der slowakische Politiker. Man müsse zugeben, so Sefcovic weiter, dass den USA die Verbindung von Industrie- und Klimapolitik derzeit besser gelinge. "Für uns heißt das: Regeln vereinfachen, schneller werden und die Finanzhilfen gemeinsam mit den Mitgliedsstaaten effizienter auszahlen." (Handelsblatt)

ARBEITSVOLUMEN/VOR-CORONA-NIVEAU - Die Deutschen haben im Frühjahr erstmals wieder so viel gearbeitet wie vor der Coronakrise. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor. Den Nürnberger Wissenschaftlern zufolge ist diese Entwicklung auf die rekordhohe Erwerbstätigkeit im zweiten Quartal zurückzuführen. In diesem Zeitraum stieg die Zahl der Beschäftigten in Deutschland im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,7 Prozent auf 45,9 Millionen. Insgesamt 14,6 Milliarden Stunden seien die Deutschen im zweiten Quartal tätig gewesen. Das sei ein Anstieg um 0,8 Prozent zum Vorjahresquartal. Damit sei erstmals wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht worden. (Börsen-Zeitung)

