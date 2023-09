Der DAX dürfte am Mittwoch mit leichten Verlusten ins Rennen gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,2 Prozent tiefer auf 15.743 Punkte. Tags zuvor war er wieder unter seine exponentielle 100-Tage-Linie gerutscht. Das Barometer für den mittelfristigen Trend läuft aktuell seitwärts.Steigende Ölpreise und Anleiherenditen hätten nach dem langen Feiertagswochenende in den USA das Bild geprägt, hieß es bei der Commerzbank. An Chinas Börsen zeigten ...

