Der Euro wurde in den vergangenen Tagen durch einen stärkeren US-Dollar und Spekulationen auf eine Zinspause im Euroraum unter Druck gesetzt.Frankfurt - Der Euro hat sich am Mittwoch knapp über dem am Vortag markierten dreimonatigen Tiefstand gegenüber dem US-Dollar gehalten. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0735 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Gegenüber dem Franken hat sich der Dollarkurs über Nacht kaum verändert und steht bei 0,8889 nach 0,8896 Franken. Am Vortag hatte der Greenback kurz die Marke von 89...

