Hamburg (ots) -Der 23-jährige Studierende aus Hamburg, Lennart Krause, präsentierte seine Mode-Kreationen im Juli auf dem Festival Neo.Fashion in Berlin. Mehr als 21 Millionen Mal wurde seither ein Video auf Instagram zu seinen Entwürfen angeschaut. Ein Interview über plötzlichen Ruhm und ZukunftspläneHerr Krause, Ihr Aufstieg zum Viral-Star der Modewelt hat viele fasziniert. Der renommierte Fashion-Influencer Albert Ayal, alias @upnextdesigner, hat Ihre Entwürfe auf der Berliner Neo.Fashion gesehen und sofort als Reel auf Instagram gepostet. Die Talente, die Albert Ayal vorstellt, kleiden oft wenige Wochen später Superstars wie Jennifer Lopez oder Kylie Jenner ein. Wie haben Sie sich gefühlt, als Ihr Haifisch-Büro-Outfit plötzlich weltweit viral ging?Lennart Krause: Ich war überwältigt. In den ersten Stunden habe ich mich einfach über die Wahrnehmung gefreut, über die positive wie die negative. Sie hat mir gezeigt, dass meine Entwürfe etwas mit den Zuschauern gemacht haben. Plötzlich haben mich so viele Leute angesprochen oder mir Nachrichten geschickt. Die Resonanz hat mich unfassbar unterstützt und das hat mich als Künstler bestärkt.Welche Leute haben sich bei Ihnen gemeldet?Lennart Krause: Fans, Stylisten, Fotografen, eine K-Pop-Gruppe aus Japan.Was wollten sie?Lennart Krause: Die meisten möchten meine Outfits für Shootings leihen. Leider muss ich gerade alle etwas vertrösten, denn ich nehme an zwei Wettbewerben teil, bei denen die Designs eingeschickt werden sollen.Ihre plötzliche Berühmtheit hat sicherlich viele Möglichkeiten eröffnet. Wie ging es nach der Neo.Fashion weiter?Lennart Krause: Ich bin erstmal zu meiner Familie nach Rotenburg gefahren. Das hat mich sehr geerdet, wieder der 23-jährige Junge im Haus meiner Eltern zu sein. Parallel habe ich in den ersten Tagen nach dem Post auf Instagram stark an Reichweite gewonnen. Zuvor hatte ich 1.000 Follower, jetzt sind es mehr als 4.200. Ich bin nun in der Modewelt bekannt und finde Gehör. Es hat mich sehr berührt, dass mein Thema ankommt und zeitgemäß ist. Außerdem motiviert es mich, noch provokanter zu arbeiten.Was ist Ihr Thema?Lennart Krause: Mit meinem Haifisch-Business-Kostüm äußere ich Kritik am Kapitalismus, an der Zwei-Klassen-Gesellschaft und parodiere damit die finanzielle Elite. Ich glaube, dass Mode eine kraftvolle Möglichkeit ist, gesellschaftliche Missstände anzusprechen. Ich möchte Mode als Kritik nutzen und nicht nur schöne Kleidungsstücke entwerfen, sondern zum Nachdenken anregen. Alles andere hat meiner Meinung nach keine Relevanz im Kontext von Mode und Kunst.Wie planen Sie, jetzt Ihre Bekanntheit zu nutzen? Sehen wir bald Roben von Ihnen für die Stars auf den roten Teppichen, wie Kylie Jenner und Co.?Lennart Krause: Nein. Ich werde zusätzlich ab Herbst Kostümdesign an der HAW studieren, der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Ich hoffe, so meinen Entwürfen noch mehr Ausdruckskraft hinzufügen und mich davon lösen zu können, dass es in der Modeindustrie stets um Profit geht.Wie hat Ihr Modedesign-Studium an der AMD Akademie Mode & Design zu Ihrem Erfolg beigetragen?Lennart Krause: Die Unterstützung der Dozierenden war grandios. Sie haben mich ermutigt, meine Ideen zu verwirklichen und nicht lockerzulassen. Das war ungemein hilfreich für meinen Erfolg.Was möchten Sie jungen Designern mit auf den Weg geben, die davon träumen, in der Fashionwelt Fuß zu fassen?Lennart Krause: Reflektiert euer kreatives Schaffen kritisch und setzt euch mit der Gesellschaft auseinander. Nutzt eure Stärken sinnvoll für gesellschaftliche, soziale und politische Themen, das sollte über dem eigenen Ego stehen. Mode von heute sollte Kritik transportieren, das möchte ich angehenden Designern vermitteln.Das Interview ist zum Abdruck freigegeben.Lennart Krause auf Instagram @upnextdesigner: https://www.instagram.com/reel/Cum7CzeAm6f/